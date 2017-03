FGV alerta de un déficit de 50 maquinistas que puede llevar a la empresa a una "situación crítica"

La falta de unos 50 maquinistas en la plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) puede abocar a la empresa pública a una "situación crítica" a finales de este año si el Ministerio de Hacienda no flexibiliza la Ley de Estabilidad Presupuestaria, también conocida como Ley Montoro. Este es el mensaje que ha lanzado este lunes el director-gerente de FGV, Ángel García de la Bandera, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la situación de la entidad.

El máximo responsable de la gestora ferroviaria ha definido como "una amenaza al proyecto de gestión" la imposibilidad de mantener la actual plantilla. Según ha explicado, el "déficit estructural" de plantilla es de 100 trabajadores, de los que aproximadamente el 50% son maquinistas. "Estas vacantes son consecuencia de un ERE que se hizo deprisa y corriendo y con criterios de edad, lo que hizo que se quedaran servicios muy descompensados". Según ha añadido, la ley estatal solo deja cubrir vacantes por jubilación, por lo que apenas pueden contratar a 10 personas este año, pese a contar con la asignación presupuestaria de 76 millones de euros para gastos de personal este año por parte del Gobierno valenciano.

"Tenemos un déficit estructural de plantilla muy grande que limita el servicio, no solo para ampliarlo, sino para mantenerlo", ha afirmado García de la Bandera. Por ello, ha enviado una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pedir una reunión en la que puedan exponer el problema y abordar posibles soluciones. "Pretenden que privaticemos o suprimamos el sector público. Para licitar contratos no ponen limitaciones, ni tampoco para suprimir servicios. Da la sensación de que esta ley solo aboca a privatizar o suprimir servicios públicos", ha afirmado. "No estoy pidiendo más dinero, sino que pueda ejecutar mi plan de recursos humanos", ha añadido.

No obstante, ha indicado que su intención no es la privatización de líneas ni su supresión: "No es la apuesta de este Consell". No obstante, ha reconocido que, pese a su oposición a la privatización, "la ley no nos deja otro camino. Esto trasciende a este consejo de administración y es una decisión más política. Mi apuesta es buscar una solución política", ha dicho el director-gerente.

FGV cuenta con 350 maquinistas en València y con 130 en Alicante, y sus necesidades pasan por contratar, al menos, a 30 en València y otra decena en Alicante, según las estimaciones de la empresa pública. Respecto al total de la plantilla, se redujo de 1.800 a 1.500 trabajadores como consecuencia del ERE aplicado por el anterior Consell en 2012.

Plan de transporte en función de la demanda

Este bloqueo presupuestario afecta de lleno a los planes de la empresa pública, que apuesta más por "la gestión, la calidad, la eficiencia y la seguridad" que por multiplicar el servicio existente. Sin embargo, García de la Bandera ha citado algunos planes que están pendientes de ese incremento de plantilla: la ampliación del servicio nocturno las noches de viernes y sábados hasta las 2.00 de la madrugada, doblar el servicio en horas punta en detrimento de las llamadas horas valle y la mejora de las infraestructuras quer producen "cuellos de botella" en las vías de Rafelbunyol, Llíria o Bétera para mejorar las frecuencias de paso. Se trataría, en definitiva, de elaborar un plan de transporte "atendiendo a las fluctuaciones de la demanda", para lo que se está elaborando un estudio en el área metropolitana de València a través del uso de los títulos de transporte.

Posible huelga en Fallas

Por si fuera poco, la conflictividad laboral, unida a esta carencia de personal, puede desembocar en huelgas en Fallas. "Los sindicatos están informados de la situación. Saben que hemos ido a la Conselleria de Hacienda, pero chocamos con la ley estatal y no cumplirla es prevaricar, y no lo vamos a hacer", ha explicado le gerente. "La solución no está en FGV ni en el Consell, sino en el Ministerio de Hacienda. Estamos contra la huelga, porque los principales perjudicados serían los usuarios y no será algo que nos ayude", ha añadido Ángel García de la Bandera.

La incógnita de la T-2

Respecto a la inacabada línea T-2, FGV asumió su conservación y mantenimiento, para lo que ha publicado los pliegos del concurso. "Vamos a meternos de lleno para que no se estropee", ha dicho De la Bandera, quien ha afirmado que están trabajando en la búsqueda de fondos europeos y ha recordado la necesidad de contar con financiación estatal y de su inclusión en la Autoridad Metropolitana del Transporte. Además, para el año próximo esperan ejecutar la revisión y mantenimiento del túnel de la Línea 1 que une Empalme con Sant Isidre a lo largo del subsuelo de València, que ha cumplido 30 años.

Balance de 2016

Metrovalencia alcanzó los 63 millones de viajeros en 2016, dos millones más que el año anterior, "pese a las carencias de personal y medios", según el director-gerente. El pasado año puso en marcha servicios novedosos como los metros nocturnos por Halloween y las cenas de Navidad, y congeló las tarifas para este año. El número de reclamaciones alcanzó las 400, sobre todo por las tarifas, la falta de frecuencia de paso y las aglomeraciones en los trenes.

