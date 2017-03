Ayuntamiento de Valladolid programa charlas y talleres y se suma al paro internacional de las mujeres el día 8 de marzo

a los trabajadores de Ayuntamiento y a los vecinos de la ciudad que quieran unirse de 12.00 a 12.30 horas en la Plaza Mayor.

Por ello, el acto institucional tendrá lugar a partir de las 12.30 horas y concluirá con la lectura del manifiesto Institucional elaborado por todos los grupos municipales y el concejal no adscrito a cargo de la presidenta de la CVE, Ángela de Miguel.

Posteriormente, tendrá lugar un reconocimiento público a Mauri García Vecino, a propuesta por el Consejo Municipal de la Mujer, vallisoletana de reconocida trayectoria y vida ligada al movimiento feminista. A continuación y para terminar, tendrá lugar la actuación 'Las 3 voces' idea original de Lola Eiffel.

Por la tarde, a las 20.00 horas saldrá desde Fuente Dorada la manifestación con el lema 'Sin nosotras el mundo se para' convocada por la Coordinadora de Mujeres y que llegará hasta la Plaza Mayor, donde una vez finalizada se leerá un manifiesto y tendrá lugar la representación de la Performance 'Pioneras a su sombra', a cargo del colectivo Baba Yagá.

Respecto a la programación que se ha elaborado para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la concejalía de Educación ha contado con la colaboración de las concejalías de Cultura y Turismo, participación Ciudadana, juventud y Deportes y Servicios Sociales.

Así, el día 10 de marzo a las 20 horas, en el Centro Cívico José Luis Mosquera se llevará a cabo la representación de la obra de teatro 'Loca' idea original de Lola Eiffel, mientras que el día 11 tendrá lugar una jornada festiva familiar por un juguete no sexista ni violento que se llevará a cabo en la cúpula del Milenio de 12,30 a 14 y de 17,30 a 19,30 horas.

Igualmente, el día 7 de marzo, a las 17,30 horas, en el espacio joven, se llevará a cabo una mesa coloquio sobre las mujeres gitanas, organizada por la Fundación Secretariado Gitano; mientras que el día 12 de marzo en el Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la UVA, se ha organizado

una visita temática especial 'Reinas y guerreras' y del 17 de marzo al 23 de abril se podrá visitar en dicho museo la exposición 'Enopinturas: crianza visual'.

El día 17 a las 19 horas, en el salón de Actos de Patio herreriano, tendrá lugar una conferencia a cargo de Juana Aranguren sobre la Casa de las Mujeres, organizada por Foro Feminista.

También se han programado actividades para adultos a través de FECEAV, mediante talleres de "Mujeres que inspiran", actividades para los niños más pequeños mediante diversos talleres y representaciones en las escuelas infantiles municipales, y finalmente para toda la población con exposiciones, y préstamos de libros en las bibliotecas municipales, así como actividades infantiles en los puntos de préstamos de San Juan y Parque Alameda.

Por parte de la Concejalía de Cultura y Turismo, en Patio Herreriano, se podrán ver y visitar exposiciones dedicadas a Mujeres Artistas y a la Fotógrafa Francesca Woodman, así como asistir a conversaciones con creadoras vallisoletanas en diversos campos los días 6,7 y 8 de marzo.

En Patio Herreriano, el mismo día 8 a las 20 horas tendrá lugar la actividad 'Arte a la carta' organizada por Entretantas, Asociación de mujeres chefs de Castilla y León que pretende la fusión entre dos artes: la gastronomía y cualquier otra manifestación artística protagonizada por mujeres.

En la Casa Zorrilla habrá un acto homenaje a las mujeres españolas literatas del siglo XIX, con motivo del bicentenario de José Zorrilla mientras que en el Museo de la Ciencia, el día 11 habrá un taller para los niños y niñas de 4-6 años 'Cocinando Igualdad con todas las letras'.

La Concejalía de Participación Ciudadana por su parte, ha programado dos actividades musicales para jóvenes en el Centro Cívico Delicias y en el Espacio Joven, los días 4 y 10 de marzo respectivamente.

Además, se proyectará la película 'Sufragistas' el día 7 de marzo, en el Centro Cívico Esgueva, así como una charla tertulia 'Crisol de Mujeres' organizada por la Comisión Igualdad Red Pajarillos en el centro cívico Zona Este.

Finalmente, la Concejalía de Servicios Sociales, ofrece talleres basados en documentales relacionados con la mujer luchadora y trabajadora, con el lenguaje no sexista, cuenta cuentos, la obra de teatro 'No me miréis' y charlas como 'La mujer en el Arte' a cargo de Judith Ramajo el día 9 de marzo, en el Centro Cívico José María Luelmo

y 'Las sin sombrero' impartida por Oliva Cachafeiro en el CEAS Pajarillos.

