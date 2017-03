EDP España logra un beneficio neto de 438 millones en 2016 y califica el ejercicio como "bueno"

Stilwell ha estado acompañado en la rueda de prensa por el director comercial, Javier Sáenz de Jubera, y el de energías reguladas, Massimo Rossini.

El EBITDA de EDP Nacional se situó en los 500 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2015, aunque descontando el efecto que tuvo en ese año la venta de activos de distribución gasista y de acciones de EDP Renovables, habría aumentado un 17 por ciento.

Así las cosas el delegado nacional de la eléctrica ha considerado que 2016 ha sido un año "bueno para EDP". "Ha sido un año bueno para la generación, a pesar de la parada de la central de Aboño, bueno para la distribución con cifras récord en cuanto a calidad del suministro y

bueno en lo comercial, ya que seguimos creciendo", ha indicado Miguel Stilwell.

Del pasado ejercicio se han destacado las inversiones llevadas a cabo en la primera planta de desnitrificación catalítica selectiva en la central de Aboño y ha destacado que continúan los trabajos de la planta de similares características que se instalará en 2017 en el grupo 3 de la central térmica de Soto de Ribera. Será en total una inversión de 90 millones de euros que permitirá alargar la vida de estas plantas hasta 2030 y el mantenimiento del empleo.

TARIFAS

Durante la rueda de prensa Miguel Stilwell ha destacado la volatilidad de los precios aunque ha destacado que los mismos se han situado en "niveles bastante bajos". Ha indicado además que tras las reformas llevadas a cabo, que han tenido un importante impacto económico, el marco regulatorio para la electricidad y el gas es más estable y predecible, lo que es necesario para asegurar la sostenibilidad del sector, de las empresas y del precio de la energía.

Así, ha indicado que desde el ejercicio 2014 se ha obtenido superávit tarifario después de 12 años de déficit, por lo que la evolución de las tarifas en 2017 puede resultar más predecible.

Sobre un posible repunte de la demanda ha considerado que el mismo puede darse en caso de un repunte de la actividad industrial, aunque ambas cuestiones ya no están tan interrelacionadas como hace unos años.

Sobre el ámbito comercial, se ha destacado que EDP tiene actualmente el porcentaje más amplio en España de clientes duales de gas y electricidad, con 2,3 millones de contratos, y el 97% de la electricidad comercializada en mercado libre. Stilwell ha indicado además que son ya 60.000 clientes los que cuentan con el bono social, de los 50.000 son asturianos.

Ha destacado además que la actividad desarrollada por EDP España representa el 1,4% del PIB asturiano cántabro y vasco en su conjunto, y la creación de empleo directo, indirecto e inducido superior a los 10.000 empleos.

NATURGAS

Por otra parte se ha referido además al hecho de que en 2016 se haya completado la compra del 5% de Naturgas Energía, que pertenecía al Ente Vasco de la Energía (EVE). Con la adquisición de este paquete accionarial, el Grupo EDP se hizo con el 100% de Naturgas Energía.

Sobre este asunto y, a preguntas de la prensa sobre la posible venta del operador, Miguel Stilwell no ha querido hacer ninguna valoración. "Creo que ya hubo bastante ruido en los medios sobre este tema y no hay ninguna decisión ni nada en curso. Preferiría no añadir más ruido", ha indicado.

QUEMA DE CARBÓN NACIONAL

Preguntado también por la quema de carbón nacional en las térmicas de la compañía, el director comercial, Javier Sáenz de Jubera ha explicado que "en 2016 se ha quemado todo el carbón nacional que les ha llegado, aunque el mismo so alcanza ni el 10% en el mix entre nacional y de importación", ya que la producción es realmente baja.

