Fernández Carriedo cree que es en el Pacto de Toledo donde se ha de reflexionar sobre la edad de jubilación

En un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca para presentar el programa 'Universitas' de formación e investigación en salud laboral, Fernández Carriedo ha reconocido que la sociedad vive más años y que es preciso el "esfuerzo" de todos los grupos para buscar el "objetivo" de la "sostenibilidad del sistema público de pensiones".

Debido a que participaba en una presentación sobre salud laboral y a la relación en este campo de los jóvenes y los trabajadores de más de 55 años, ha indicado que ambos grupos de edad tienen riesgos laborales que son "distintos".

En este sentido, Fernández Carriedo ha explicado que los mayores gozan de más experiencia para evitar ciertos riesgos pero, en cambio, "no se manejan tan bien" en las nuevas tecnologías, además de no contar con los mismo reflejos o de tener un nivel de recuperación que "no es el mismo" en el caso de un accidente laboral.

Por su parte, los jóvenes que se incorporan al mercado tienen "un nivel de experiencia que es más bajo" y precisan de mayor formación para hacer frente a determinados riesgos laborales en sus puestos de trabajo.

