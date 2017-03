Martínez dice que la agresión tuvo que ver con sus "ideas políticas", aunque no se sienten "perseguidos" como grupo

El secretario de Organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha afirmado que la agresión que sufrió el pasado sábado en un bar de Bilbao tuvo que ver con sus "ideas políticas" y su condición de portavoz parlamentario de la coalición Elkarrekin Podemos, aunque ha reconocido que no se sienten "perseguidos" como grupo político.

Además, ha enmarcado el ataque en la "inercia intolerable de un pasado intolerable" padecido en Euskadi, y ha considerado que "toda violencia presente o pasada, la ejerciese quien la ejerciese, debe ser rechazada sin medias tintas ni ambigüedades".

En una rueda de prensa celebrada en la capital vizcaína, Martínez ha comparecido junto a la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, la presidenta del grupo parlamentario, Pili Zabala, y miembros de la coalición Elkarrekin Podemos para denunciar que en la noche del pasado sábado fue atacado "por un simpatizante de ATA" (Movimiento pro Amnistía y Contra la Represión), cuando se encontraba en un bar junto a unos amigos.

Según ha asegurado, en su denuncia "no hay cabida para ningún tipo de victimismo" y ha enmarcado la agresión en la "inercia intolerable de un pasado intolerable" padecido en Euskadi.

Por otro lado, ha remarcado que se trata de una denuncia hecha desde "la serenidad" y ha dicho que el hecho de que cosas como ésta sigan sucediendo, "debe hacernos reflexionar y actuar políticamente de manera consensuada", tanto en el ámbito de las instituciones como de la sociedad civil.

"Es intolerable que en Euskadi, con todo lo que hemos vivido, que es más terrible que lo que me ha sucedido a mí, tengan lugar hechos como el que denunciamos hoy", ha afirmado, para añadir que no tiene "ningún atisbo de rencor" y, aunque es "una situación dolorosa, estoy muy entero".

Asimismo, ha valorado el hecho de haber recibido el apoyo de portavoces de todos los grupos políticos, incluidos EH Bildu y Sortu, lo que ha agradecido "sinceramente".

"AMBIENTE NO POLÍTICO"

Según ha relatado, durante la noche del pasado sábado se encontraba en un bar de Bilbao con amigos, "en un ambiente no político", cuando sufrió una "agresión física directa sin mediar palabra, debate o contacto alguno con el agresor".

"Una persona que estaba en un grupo de cuatro me preguntó literalmente si yo era la persona famosa que pensaba que era y, de manera casi instantánea, otro me propinó un cabezazo en la zona derecha de mi cara. Aturdido me alejé de ellas", ha narrado.

Asimismo, ha afirmado que supo, por "comentarios explícitos de estas personas", que la agresión "tenía que ver con mis ideas políticas y mi condición de portavoz de Elkarrekin Podemos". "El agresor, por la información directa de que disponemos, se mueve en la órbita de ATA", ha asegurado, para añadir que este domingo interpuso denuncia en el juzgado de guardia.

En este contexto, ha indicado que lo sucedido le "reafirma" en el proyecto de paz, convivencia y deslegitimación de la violencia y respeto a los Derechos Humanos" que Podemos defiende en Euskadi.

"Nuestro país necesita memoria, una memoria inclusiva de todos los sufrimientos. Las víctimas, sin excepción, tienen derecho a verdad, justicia y reparación. Toda violencia presente o pasada, la ejerciese quien la ejerciese, debe ser rechazada sin medias tintas ni ambigüedades para lograr un relato compartido", ha asegurado, al tiempo que ha confiado en que la presente legislatura "dé frutos en materia de paz y convivencia".

Por otro lado, ha hecho público que en su próxima declaración ante el juez le manifestará su deseo de que la agresión se tramite por los servicios de mediación del juzgado.

Su intención es así que la respuesta a la agresión sea "en clave de justicia restaurativa y no punitiva". "Esto significa reclamar el reconocimiento de los hechos, una disculpa sincera, así como alguna forma de reparación no personal, sino del tipo comunitario y social que sirva de atenuante para suspender la ejecución de la pena si ésta implicase privación de libertad", ha anunciado.

AGRESIONES PREVIAS

Por otro lado, ha reconocido que en el pasado ya sufrió "un incidente menor" con una persona del entorno de ATA que "dejó pasar" y también ha aparecido alguna pancarta con su nombre y ataques en las redes sociales.

No obstante, ha rechazado que Podemos Euskadi se sienta perseguido como grupo político, aunque "sí es cierto que hay acciones y 'tics' que pertenecen a inercias del pasado y son intolerables".

