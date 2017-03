Villares estaría "dispuesto" a ser portavoz de En Marea, pero no tiene "problema" en que "lo hagan otras personas"

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, se ha mostrado dispuesto a asumir la portavocía de este partido instrumental. Con todo, ha subrayado que no tiene "ningún problema" en que "lo hagan otras personas". "Pensamos que coralidad y referencialidad son complementarias", ha apostillado.

En una entrevista en Radio Galega, le ha quitado hierro al hecho de que la lista que él había encabezado lo vetara para el puesto, y ha defendido que "la sociedad entiende perfectamente que una persona, a lo mejor, no puede emitir todo el discurso".

"Hay cuestiones que son más internas o que son más de trabajo estrictamente orgánico de las que puede hablar otra gente", ha asegurado. En este sentido, ha apuntado al histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, a quien ve "un buen portavoz".

"Creo que sería un buen portavoz, sin duda. ¿Por qué? Pues porque para ser portavoz del espacio de la confluencia, nadie mejor que el primer teórico sobre el espacio de la confluencia. Por lo tanto, si él quisiese y si fuese su voluntad, sería una buena noticia", ha opinado.

En todo caso, considera que ese debate no es prioritario y retrasa una posible solución: "Que no haya portavoz, lo que significa es que el Consello das Mareas tiene otras prioridades. Entendemos que eso no era lo primero, teníamos que organizar primero la forma de desplegar la organización, también la fijación de posición política en temas importantes y, por lo tanto, esas eran las prioridades que creemos que preocupan a la sociedad gallega y son por las que nosotros tenemos que empezar", ha relatado.

VILLARES, ELEMENTO DE COHESIÓN

Villares se ha atribuido un papel como elemento de cohesión dentro de En Marea, marcándose cómo objetivo la consolidación del proceso de confluencia: "Mi papel ahí es intentar cohesionar todo el espacio y llegar a todo el mundo y seguir sumando esfuerzos. Y ser uno más entre todo el espacio de confluencia, que sea capaz de aglutinar esas voces".

En este sentido, se ha declarado satisfecho de haberse embarcado en el proyecto y ha insistido en que es "una decisión de largo recorrido".

El portavoz parlamentario de En Marea ha defendido el trabajo desarrollado por los alcaldes de Santiago, A Coruña y Ferrol: "Xulio, igual que Martiño, igual que Jorge, son un referente para nosotros porque son baluartes, son buques insignia de nuestra apuesta política".

