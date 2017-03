Cancela no descarta cambios en la gestora del PSdeG e invita a quienes la critican a presentarse a las primarias

"Eso puede pasar en cualquier momento: ni lo descarto ni digo que no. Eso, en todo caso, es una decisión que le compete a la dirección provisional del partido a nivel federal, y son ellos los que tienen que tomar la decisión al respecto", ha explicado en una entrevista en Cadena Ser, para luego asegurar que la gestora gallega, "desde luego", va a "asumir y acatar" la decisión que se adopte.

Asimismo, ha invitado a aquellos que critican su gestión a presentarse a las primarias para elegir a la nueva dirección del partido y, de este modo, ver quién consigue los apoyos necesarios.

De igual modo, ha subrayado que la responsabilidad de la actual situación del partido es de todos y ha compartido con el exsecretario xeral de los socialistas gallegos Pachi Vázquez que ha sido un año "largo".

No obstante, ha rechazado el calificativo de "doloroso" que este último empleó este sábado. "Doloroso pienso que no es la palabra adecuada. [...] Vayamos a unas primarias y a un congreso y que asuma otra dirección, y luego cada uno tendremos que asumir las responsabilidades que tengamos que asumir. Yo no escapo de las mías y esta gestora no escapa de las suyas", ha remarcado Cancela, quien considera que las responsabilidades "son compartidas en muchísimos casos".

A unos meses de que se celebre el congreso federal, cree que el partido debe posicionarse más a la izquierda y abrir el diálogo con otros partidos de su ámbito ideológico.

Sobre el exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro ha asegurado que es un activo y que, una vez se resuelva su situación judicial, puede ser lo que él quiera en el partido.

