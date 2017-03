Asociaciones LGTB+ conocen 16 casos de menores transexuales en CyL, pero apuntan más que no se asumen o se niegan

Aunque estos son los casos conocidos, el presidente de la Federación de Asociaciones LGTB+ de Castilla y León (FeCyLGTB+), Ignacio Paredero, ha señalado que, según el protocolo de la Junta, uno de cada 10.000 menores de 18 años podría ser transgénero, una estimación que acorde a la población de la Comunidad oscilaría entre los 200 y los 2.000, aunque la cifra podría ser mayor.

Por su parte, el presidente de la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis en Castilla y León, Eduardo Gómez, ha indicado que la organización gestiona los casos de unas 16 familias en la comunidad pero que, sin embargo, mucha gente no sabe identificar que tiene niños transexuales.

A este respecto, la presidenta de la Fundación Triángulo, Ana Muñoz, ha explicado que también conocen el entorno de 15 casos, pero ha subrayado que hay muchos niños que pueden ser "trans" aunque su familia no lo asuma o lo niegue, circunstancias que ella misma conoce.

Muñoz, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que no es algo "alarmante" en cuestión de números, pero ha incidido en que lo "significativo" es que son ciudadanos de la Comunidad con los "mismos derechos" que el resto y el daño que puede sufrir por discriminación es muy grande.

La presidenta de Fundación Triángulo ha añadido que aceptar la diversidad no sólo va en favor de las personas discriminadas porque "cambiar de visión, un cambio de mentalidad, enriquece a todas las personas".

Además, ha señalado que atender la transexualidad sólo se logrará cuando haya una ley autonómica sobre igualdad social, diversidad sexual e identidad de género como la que se ha propuesto a la Junta y que en principio el Gobierno autonómico pretende impulsar este año.

'HAZTE OIR'

Sobre el lema tránsfobo contra el "adoctrinamiento sexual" del autobús del grupo ultracatólico 'Hazte Oir', Eduardo Gómez ha lamentado que esta situación haya llevado al colectivo LGTB+ a "estar en el candelero sin querer" y ha admitido que le gustaría que la difusión de la labor de asociaciones como Chrysallis fuese en "otros términos" y no como reacción a campañas transfóbicas.

Asimismo, el presidente de la asociación de familias de niños transexuales ha asegurado que quienes saldrán más perjudicados serán los propios miembros de 'Hazte Oir' porque la sociedad ha demostrado que es "respetuosa" con este colectivo.

Por su parte, Ana Muñoz ha afirmado que la actitud de esta organización, que asegura que es un "pequeño grupo fanático de religiosos", no es nueva y no se ha actuado contra ellos por no darles publicidad y ha reivindicado que la ley les proteja de este tipo de actos que pueden hacer mucho daño en lo personal, pero además incitan al odio y les niega su propia existencia.

