González Tovar: "Estamos avergonzados por la inestabilidad provocada por Pedro Antonio Sánchez y el PP"

González Tovar ha destacado que "la crisis institucional que vivimos se soluciona con la salida del presidente de la Comunidad y no en un plazo de 72 horas", tal y como anunció el todavía jefe del Ejecutivo.

Tras una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía, de una instrucción de un año por parte de la jueza de Lorca y de la investigación (antes imputación) del TSJ por cuatro delitos de corrupción, el presidente pide 72 horas más de plazo, olvidando que el tiempo lo marcó él a toda la Región cuando dijo eso de "si me imputan, dimito y nadie me tendrá que señalar la salida".

Así, ha dicho que esa es la palabra que le obliga a Pedro Antonio Sánchez a dimitir y no buscar "excusas de mal pagador". El presidente de la Comunidad y el PP están viviendo "este duelo con intensidad y como siempre han empezado por negarlo todo, hasta los hechos más evidentes", ha asegurado González Tovar.

Por ejemplo, ha continuado, "está imputado por indicios de cuatro delitos graves de corrupción; el lunes tiene que defenderse, que no aclarar, de esas acusaciones e incluso tiene derecho a mentir en su declaración como acusado, pero no como presidente de la Región".

El dirigente del PSOE-RM ha subrayado que la Región no puede tener de máxima autoridad "a un irresponsable que por sus problemas judiciales en su gestión como alcalde pone a esta Comunidad a los pies de los caballos, socava su prestigio y la convierte en noticia negativa y hazmerreír de España".

De igual modo, el secretario general de los socialistas murcianos ha señalado que "Pedro Antonio Sánchez no sólo no se va, sino que además busca culpables y persecuciones, y sigue haciendo el ridículo buscando palabras y excusas".

Por otra parte, ha exigido al todavía presidente de la Comunidad que no dé lecciones de credibilidad ni ejemplaridad a nadie y no hable de ex dirigentes socialistas. "Cualquier socialista, en activo o retirado, tiene más sentido de la responsabilidad con la Región que el actual presidente, y no está en condiciones de compararse con dos personas dignas como Andrés Hernández Ros y Carlos Collado", ha añadido.

Al hilo, González Tovar ha señalado que el PP "ha protegido a sus condenados por los casos de corrupción que ha tenido en la Región de Murcia, como el caso del ex alcalde de Fortuna, que estando ya condenado lo mantuvo en la Alcaldía, o con las numerosas muestras de apoyo incluso a las puertas de la cárcel a los ex alcaldes de Totana condenados por la Tótem".

Para González Tovar, "el buen nombre de la Región de Murcia lo está manchando el PP en su afán de proteger a un imputado/investigado por corrupción, algo que no se merece la ciudadanía de esta tierra, que ve como la Comunidad aparece en negativo a nivel nacional por la irresponsabilidad y el enrocamiento de Pedro Antonio Sánchez y del Partido Popular".

