Red Beard presenta 'All or nothing' este sábado en Gijón

Según la organización, la formación grancanaria ha endurecido el sonido alrededor del 'country' y 'western' que les ha acompañado desde sus inicios, con un trabajo que se acerca más al rock que los dos anteriores, fruto de la incorporación de un batería.

'Nobody's Gonna Bring me Down I y II' marcaron una primera etapa de notable actividad en la historia de Red Beard. Tras una intensa itinerancia nacional durante 2015 y 2016, ahora llega el turno de dar a conocer el tercer álbum, 'All or Nothin'.

Este nuevo trabajo es un concepto que no se desvía en exceso del surco labrado con los discos anteriores, aunque las diferencias, que las hay, afloran en una primera escucha. La incorporación de la batería le otorga una robustez que se antojaba necesaria en los temas primarios de Red Beard.

