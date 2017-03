El PSOE acusa a la oposición de "cobardía política" por pedir un pleno sobre el conflicto laboral

"Es un ejercicio de cobardía política porque los grupos de la oposición -tras reunirse con los representantes sindicales- les trasladaron sus parabienes y apoyos a todas las reclamaciones sindicales, entre ellas la paralización de la oferta de empleo público ya convocada", ha dicho Fernández Huerga. El edil ha acusado a los grupos de la oposición de defender "para halagar los oídos a los sindicatos lo que no aparece después en los acuerdos del pleno que promueven".

"Es entendible y razonable que dentro del trabajo de los sindicatos esté la reivindicación y plantear al gobierno que sea, en cualquiera de las administraciones, una mejora de las condiciones de trabajo. Lo que no parece, ni tan razonable, ni tan respetable, es que los grupos de la oposición no tengan una posición propia en este caso. Han ido de la mano de las posiciones de los sindicatos sin prestar atención a lo que ellos mismos están haciendo en otros ámbitos en los que gobiernan", ha criticado el portavoz socialista.

"Durante todo este proceso los grupos de la oposición han tenido la oportunidad de intentar tender puentes y acercar posiciones entre el gobierno y los sindicatos, defendiendo, si la hubieran tenido, una posición propia. Pero lo que han hecho, en lugar de tender puentes, es quedarse a un lado del río", ha criticado el concejal.

Fernández Huerga ha recordado que "de los 15 puntos que planteaban los sindicatos aceptamos una negociación sincera y real sobre 11. Los cuatro puntos que rechazamos no cumplen el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos y no se adaptan ni a la legalidad vigente ni al marco presupuestario del Ayuntamiento. Es un 73%, que creo que no está mal.". Ha preguntado a la oposición con cuáles están de acuerdo ellos.

