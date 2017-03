La UVigo denuncia el bloqueo "político" del Campus do Mar en la ETEA y avanza que se estudian ubicaciones alternativas

La Universidade de Vigo ha denunciado este viernes el bloqueo "político" del

desarrollo del Campus do Mar en los terrenos de la antigua ETEA, y ha confirmado que, a pocas semanas de que se resuelvan las convocatorias de ayudas europeas vinculadas a esta iniciativa, se estudian ubicaciones alternativas porque "no se va a renunciar a los fondos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, el rector de Vigo, Salustiano Mato, quien ha reconocido que no entiende la posición del alcalde, Abel Caballero, de "inviabilizar" un proyecto "por cuestiones políticas", cuando sí es viable técnica y legalmente, y tras 6 años de trabajo por parte de la institución académica.

Mato ha recordado que se intentó la cesión directa de los terrenos por parte de la Xunta, "pero no fue posible por temas legales ligados al patrimonio y a la situación del convenio firmado (en alusión al acuerdo firmado entre Ayuntamiento, Xunta y Zona Franca cuando se adquirieron los terrenos)". Tampoco fue técnica ni legalmente posible la permuta, por lo que se recurrió a Zona Franca, "acreedora y propietaria", para que reclamase los edificios y luego los cediese a la Universidad.

"Se hizo posible técnicamente, y se inviabiliza por una cuestión de tipo político", ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que las reclamaciones del alcalde, exigiendo a la Xunta inversión en el Campus do Mar, no son incompatibles con permitir que la cesión de Zona Franca salga adelante. Es más, ha recordado que la propia Universidad reclamaría inversión autonómica para el Campus do Mar, incluso en mayor cantidad que los polémicos 5,5 millones que, según Caballero, Zona Franca quiere "regalar" al gobierno gallego.

UBICACIONES ALTERNATIVAS

En todo caso, el rector ha proclamado que la Universidad seguirá trabajando en el desarrollo de proyectos vinculados al Campus do Mar, y en próximas semanas espera conocer ya el resultado de algunas convocatorias de ayudas europeas a las que se ha optado.

"Cuando tengamos los resultados empezaremos a desarrollar los proyectos donde podamos, y donde se nos deje", ha incidido, y ha reconocido que se estudian "posibilidades alternativas" de ubicación.

Salustiano Mato ha subrayado que el desarrollo del Campus do Mar es una oportunidad no solo para la Universidad. "Es mucho más importante el beneficio para la ciudad de Vigo, porque la Universidad va a seguir con el Campus do Mar, se puede llevar todos esos proyectos a cualquier otro sitio. Si conseguimos los fondos europeos los haremos, si no en la ETEA en otros sitios, no es un problema para la Universidad, quien pierde la oportunidad es la ciudad de Vigo, el barrio de Teis", ha lamentado.

El rector de la UVigo ha puesto el ejemplo del Polo do Mar de la Universidade de Porto (Portugal), y su desarrollo en el puerto de Leixôes: "Toda la apuesta que se hizo y aquí no tenemos esos apoyos. Yo respeto los motivos de todo el mundo, pero la realidad es que podíamos resolver esto con dinero público, que no es de nadie, es de todos los ciudadanos".

