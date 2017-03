El Consejo de Ministros no autoriza la consulta sobre la celebración de corridas de toros en San Sebastián

El Consejo de Ministros no ha autorizado la consulta sobre la celebración o no de corridas de toros en el coso de Illunbe, en San Sebastián, una decisión que ha asegurado no compartir el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, quien ha anunciado que el Consistorio recurrirá.

En un comunicado, Goia ha opinado que "desgraciadamente era previsible" la postura del Ejecutivo central. A su juicio, "detrás de una argumentación pretendidamente jurídica, la decisión es inequívocamente política". "No la compartimos, ni la entendemos y, por supuesto, la recurriremos", ha anunciado.

Además, ha señalado que se "antojaba difícil que una solicitud para celebrar una consulta ciudadana en Euskadi pudiera ser resuelta favorablemente por un Gobierno del PP", pese a que se han "seguido los cauces legales para ello".

Goia ha señalado que "en el siglo XXI los conflictos, los problemas, se resuelven escuchando directamente la opinión de la ciudadanía". Además, ha puntualizado que la consulta que se planteaba sólo pretendía "dar voz a los donostiarras para que se pronuncien sobre un asunto que es polémico en la ciudad y que provoca opiniones enfrentadas".

"No pretende, por tanto, manifestarse a favor o en contra de los toros, sino decidir sobre a qué vamos a destinar una instalación municipal como Illunbe, algo que a nuestro entender sí compete al Ayuntamiento", ha señalado.

Además, el primer edil donostiarra ha lamentado que el Gobierno central del PP "no quiere" que se dé "voz a la ciudadanía en una cuestión que, al parecer, atenta contra no se sabe muy bien qué principios".

"Esto responde a una concepción más propia del siglo pasado, de una visión paternalista, de quien decide sobre qué cuestiones se pueden pronunciar las y los ciudadanos y sobre cuáles no", ha subrayado. Goia ha defendido que "los donostiarras tienen derecho a dar su opinión y decidir a qué usos quieren destinar un recinto de ámbito municipal".

"OTRAS VÍAS"

Finalmente, ha anunciado que el Ayuntamiento "va a estudiar qué otras vías existen para que los donostiarras, al igual que se hace en otros lugares del Estado, puedan manifestar su opinión sobre una cuestión que es de ámbito municipal".

"No entendemos por qué en unos lugares sí se puede preguntar a la ciudadanía sobre cuestiones municipales y, sin embargo, en Donostia se prohíbe", ha añadido.

