La Fiscalía pide 39 años de cárcel para el hombre acusado de asesinar a su esposa en el CHUO

En su escrito de acusación, el fiscal Julián Pardinas reclama 14 años por intento de asesinato y 25 años por asesinato consumado. Así, en cuanto a la primera de las penas, considera que el acusado "golpeó reiteradamente" con un martillo a su mujer en la zona lateral derecha de su cabeza, en su vivienda de Pazos (Verín) la noche del 1 de abril de 2015 después de que se quedase dormida en un sofá cuando veía la televisión.

En el texto, el fiscal también señala que, al creer que había acabado con la vida de su esposa, el acusado "se dispuso a preparar la vivienda con el fin de aparentar que habían sido víctimas de un robo y eludir la acción de la justicia". Así, señala que rompió el cristal de la puerta de acceso a la cocina, desordenó el interior y rompió varios maceteros.

Tras ello, a las 00,30 horas del 2 de abril, se dirigió al domicilio de sus vecinos pidiendo auxilio. Los servicios del 112 constataron que la mujer estaba viva y fue trasladada de urgencia al CHUO.

El escrito del fiscal también considera que el 8 de mayo de 2015, el acusado "aprovechó" que tanto su mujer como la compañera de habitación estaban dormidas para asestarle dos puñaladas "con un cuchillo de cocina", una de las cuales le costó la vida. Por este asesinato consumado reclama la máxima pena, 25 años.

Tras la agresión mortal, el procesado se dio a sí mismo varias puñaladas en el abdomen, brazo izquierdo y cuello, que le provocaron una hemiplejía e infarto cerebral. Según el escrito, estas lesiones "no afectan" a su capacidad de comprensión, a pesar de que el procesado "pretende presentarse más dañado de lo que realmente está".

La Fiscalía también reclama una indemnización para los herederos de Isabel Fuentes de 6.000 euros, así como el pago de 40.997,52 euros al Servicio Galego de Saúde (Sergas).

COMPARECENCIA EN EL JUZGADO

El pasado mes de noviembre Aniceto R. acudía a los Juzgados de Verín para ser informado de los cargos por los que se le acusa. En esa ocasión, el detenido se acogió a su derecho a no declarar "para no hacerlo mal", según precisó en aquel momento la acusación particular.

Desde un primer momento la Guardia Civil descartó la tesis de una agresión por robo, ya que no habían encontrado la puerta forzada y las investigaciones apuntaban a una posible agresión por parte del marido.

Sin embargo, la jueza encargada del caso no dictó orden de alejamiento del marido, que en una visita a su esposa la apuñaló y posteriormente se autolesionó con la misma arma, provocándose heridas que le produjeron un ictus.

