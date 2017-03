Osakidetza pide a ELA que deje su actitud de "abandono continuo" y acuda a la próxima reunión de la Comisión de Igualdad

En un comunicado, se ha referido, de esta manera, al anuncio de ELA de abandonar la negociación del Plan de Igualdad de Osakidetza al no ser atendidas sus denuncias de dos casos de "discriminaciones directas" y considerar que este Plan está "vacío de contenido".

Osakidetza ha lamentado "una vez más la estrategia de abandono continuo en la que está sumida el sindicato ELA", ya que su actitud "no favorece en ningún caso el diálogo ni el entendimiento que se merecen los trabajadores de Osakidetza y la sociedad vasca en general".

El Servicio vasco de Salud ha añadido que Osakidetza tiene ya elaborado un Informe diagnóstico sobre igualdad de mujeres y hombres que próximamente va ser presentado a los sindicatos para su análisis y revisión.

Asimismo, ha respondido a ELA que ya sabe que la contratación temporal en Osakidetza se lleva a cabo de acuerdo "con las normas legales" y se realizan los correspondientes llamamientos de las listas de contratación "por riguroso orden, habiéndose ofertado contrataciones a mujeres en situación de IT, de baja por riesgo en el embarazo y de baja por maternidad".

Según ha apuntado, dichas contrataciones se han hecho efectivas desde el primer momento, si bien lo que no se ha producido es la incorporación efectiva al servicio, que tiene lugar al término de la situación de baja. Asimismo, ha apuntado que, en caso de no aceptar, a ese trabajador no se le aplica ninguna penalización, "quedando justificada mientras dure la prestación".

Por último, ha invitado a ELA a que "una sus esfuerzos" para llevar adelante este proyecto, "anteponiendo los intereses de los hombres y mujeres que trabajan en Osakidetza a sus intereses particulares y "a su obsesión por echar por tierra la reputación del Sistema Vasco de Salud"

Asimismo, le ha reclamado que "deje de lado su actitud de abandono continuo" y participe en un nuevo proceso negociador, acudiendo a la próxima reunión de la Comisión de Igualdad que se convocará en breve, y en la que se analizarán las líneas recogidas en el Informe diagnóstico previo para la elaboración posterior del Plan de Igualdad. Osakidetza ha asegurado que invitará a ELA y al resto de centrales a realizar todas las aportaciones que estimen oportuno formular en esa reunión.

