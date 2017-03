Javier Fernández pide unidad al parlamento en los "asuntos neurálgicos" de Asturias

El líder socialista ha reaccionado así ante la pregunta del portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, en la sesión del pleno de la Junta General de este viernes. García había preguntado al presidente por su política de atracción de inversiones hacia Asturias, derivando en su discurso hacia el fallido acuerdo por las infraestructuras estatales en Asturias.

Fernández ha reprochado al portavoz de Ciudadanos que se haya levantado de la mesa de negociación del pacto por las infraestructuras y le ha recordado que, si bien este acuerdo "no es el bálsamo de Fierabrás" ni existe la garantía de que el Gobierno estatal estuviera receptivo, sí habría dado "más fuerza" a las reivindicaciones asturianas en lugar de mostrar la "escisión permanente" en la cámara.

El portavoz de Ciudadanos había aludido a las infraestructuras y al estado del mercado laboral como las principales causas de que Asturias se sitúe en "la segunda división" en el índice de competitividad europea. Según García, sería necesario que el presidente, desde su posición como líder de la gestora que dirige actualmente el PSOE a nivel nacional, tomara una posición sobre los Presupuestos Generales del Estado para garantizar que las infraestructuras pendientes se lleven a cabo.

Después de haber conocido el nombramiento de Fernández como vicepresidente de la Internacional Socialista (IS), que estos días celebra su XXV Congreso en Cartagena de Indias (Colombia), García le ha sugerido que puede aprovechar su "proyección internacional" para atraer inversiones a Asturias como la de la automovilística Tesla. "Hay que ser mucho más proactivo y competitivo, hacen falta coraje y ganas", ha subrayado.

Por su parte el presidente se ha referido a este último punto asegurando que el Gobierno sí está trabajando en diseñar una oferta para que Tesla se radique en Asturias, pero ha recordado que "no es cuestión de alzar la mano". "No me gustan los vendedores de crecepelo, debemos vender algo serio, Asturias toda su política industrial y los instrumentos existentes para la captación de inversiones", ha señalado.

Sobre la automovilística Fernández ha recordado que la decisión de atraer Tesla excede al ámbito regional, y ha pedido "realismo" ante las expectativas creadas y las "dificultades obvias" para lograr el que el proyecto se instale en Asturias.

