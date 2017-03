Podemos no ve "voluntad" en Ciudadanos para echar al PP en Murcia: "Está dejándose torear"

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que su formación todavía no iniciado contactos con Ciudadanos para explorar la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, que declarará en calidad de investigado por 'caso Auditorio'.

"De momento no ha habido contactos. Estamos insistiendo en que si la postura de Ciudadanos es de lucha contra la corrupción, el primer paso sería decirlo y tomar medidas legales, que las hay, para evitar que se sostenga un gobierno corrupto en Murcia", ha defendido.

"Tiene que haber diálogo", ha defendido la también diputada por Cádiz de Unidos Podemos.

Sin embargo, ha lamentado que en Ciudadanos no ven "voluntad más allá de la palabra". En este sentido, ha criticado que aunque el partido de Albert Rivera ha dado un "primer paso" que va "en el buen camino" al dar por rota su relación con el PP en Murcia, al mismo tiempo se están "dejando torear" por los 'populares'.

"Si quieren de verdad luchar contra la corrupción tienen que plantearse cómo hacerlo desde el resto del Estado y el pacto que tienen a nivel nacional porque el PP no tiene sólo corrupción en Murcia sino en toda la sociedad. No se puede luchar ni pactar contra la corrupción con un partido que no está haciendo nada para combatirla sino arraigarla cada vez más", ha ahondado.

