El padre adoptivo de Maloma anuncia que casan a la joven para "someterla definitivamente"

La familia española de Maloma Morales de Matos, natural del Sáhara Occidental y nacionalizada española al ser adoptada por esta familia de Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha anunciado "con infinito dolor e impotencia" que este sábado "casan" a la joven, supuestamente retenida por su familia biológica en Tinduf (Argelia) desde diciembre de 2015, con el objetivo de "someterla definitivamente y para siempre".

Maloma lleva 14 meses en los campamentos de Tinduf con su familia biológica

En este sentido, señala que será en la wilaya o municipio de Smara y durará todo el fin de semana. Recuerda que la familia biológica prometió que Maloma "volvería antes de diciembre pasado, pero que antes tenía que 'recuperar su reputación para salvar el honor' de la familia y de la tribu", por lo que señala que esta boda es la forma elegida para "someter a Maloma definitivamente y para siempre".

Defiende que se trata de una ciudadana española, mayor de edad, que está "retenida contra su voluntad y con sus derechos conculcados desde hace 14 meses" y "le han encontrado un hombre dispuesto a colaborar a destruir su pasado, a borrar cualquier huella de su vida en España y, por supuesto, a modelar su presente y su futuro a conveniencia".

Además, considera que este matrimonio "forzado" coincide con la presencia en los campamentos de miembros del movimiento solidario español, de asociaciones de amigos del pueblo saharaui y de varios delegados del Frente Polisario en España, entre ellos el de Andalucía, Abidin Bucharaya.

"Todos son conocedores de los hechos y, lejos de denunciarlos, van a participar de esta nueva violación de los derechos humanos de Maloma. Muchos de ellos lo harán, además, de manera presencial, participando plenamente de este atroz delito de manera cómplice y cobarde", sentencia.

Pide "contundencia" al Gobierno

Por ello, subraya que el Gobierno de España "no puede consentir esto", al entender que esto "no es una solución, ni podemos creer que Maloma esté aceptando este matrimonio por voluntad propia, por muchos vídeos y fotografías que mañana inunden las redes sociales, en un claro gesto de victoria". "Maloma no es libre y no se casa, la casan, que es muy distinto", matiza.

José Morales apela a la conciencia de todos para que se entienda su "sufrimiento y el de toda la familia, amigos y personas defensoras de la libertad de Maloma" e insiste en que el Estado español "no puede consentir que hagan esto con una ciudadana española de pleno derecho y debe evitar que suceda".

Insta al Gobierno a actuar "con contundencia y cumplir también su obligación de salvaguardar los derechos humanos de Maloma, haciendo todo lo necesario para acabar con el martirio a la que la someten sus secuestradores". "La presión ahora sí debe ser efectiva sobre las autoridades del Frente Polisario, responsables cómplices de esta muerte en vida de mi hija, para que hagan cumplir sus propias leyes y la liberen de una vez por todas. No se puede tolerar tanta impunidad", recalca.

Para Morales, "pisotear los Derechos Humanos de Maloma y disfrazalos de felicidad fingida por obligación no es la solución", por lo que pide ayuda al Gobierno y a la sociedad española para evitar "este matrimonio forzado y lograr la libertad incondicional de Maloma".

