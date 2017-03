El consejo catalán de Garantías ve inconstitucional la partida destinada al referéndum

El Consejo de Garantías Estatutarias ve por unanimidad contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña la disposición de los Presupuestos de la Generalitat para 2017 dedicado al referéndum independentista, según consta en el dictamen registrado en el Parlament.

El órgano consultivo de la Generalitat ha resuelto así el recurso presentado por Ciudadanos, PSC y PPC, y ahora el Govern deberá decidir si modifica el proyecto de presupuestos, aunque los dictámenes de este órgano independiente de la Generalitat no son de obligado cumplimiento

Sin embargo, el dictamen del órgano consultivo sí ve legales los 5,8 millones de euros que la Generalitat prevé en las cuentas para 'proceso electorales' este 2017 y que podrían servir para convocar el referéndum.

El Consejo manifiesta que estos 5,8 millones no pueden ser declarados inconstitucionales porque no se "concreta" para qué serán destinados, por lo que su legalidad no puede determinarse hasta que se precise su finalidad.

Según reza el dictamen de 34 páginas del Consejo de Garantías registrado la mañana de este viernes en el Parlament, "hemos de concluir que la disposición adicional trigésimo primera del Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el 2017 es contraria al artículo 149.1.32 de la Constitución Española, en relación con el orden de parto competencial, y al artículo 92 CE, en cuanto a su desarrollo orgánico".

"De la misma manera, tampoco tiene amparo en el artículo 122 del estatuto de Autonomía de Cataluña ni en sus artículos 211 y 212", añade el dictamen, en alusión a la partida prevista para celebrar el referéndum.

El Consejo de Garantías ha tomado esta decisión en base a que la regulación y autorización de un referéndum corresponde en exclusiva al Estado, "sin que la Generalitat disponga de margen de actuación normativa o ejecutiva más allá de la iniciativa de solicitud al Estado".

"La Generalitat no puede prever, ni que sea en forma condicional o potencial, disposiciones normativas en relación con competencias o facultades que no le son propias", añade el dictamen.

Por contra, las partidas presupuestarias destinadas a procesos electorales y consultas populares y de participación ciudadana, así como el fondo de contingencia del proyecto de ley de presupuestos, "no son contrarios a las Constitución" y tienen "amparo en el Estatut", una decisión que también ha sido adoptada por la unanimidad de los miembros del Consejo de Garantías, en un dictamen cuyo ponente ha sido Àlex Bas, que en su día fue propuesto por CiU.

Munté hará una valoración cuando se pronuncie la Consellería de Economia El Govern reitera su compromiso con el referéndum

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha reiterado este viernes su compromiso con celebrar un referéndum pese al dictamen del Consejo, del que no ha querido pronunciarse hasta estudiarlo.

La también consellera de Presidencia ha insistido en que mantienen su compromiso con el referéndum porque quieren cumplir "con un mandato legal, legítimo y democrático" del Parlament y los catalanes.

Munté ha explicado que hará una valoración al respecto una vez la Conselleria de Economía se pronuncie sobre el dictamen del Consejo de Garantias.

