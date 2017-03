Cs buscará "alternativas" en Murcia si el PP no propone "un candidato limpio" a la Presidencia

En un Cine Cervantes repleto de afiliados y simpatizantes, Albert Rivera se ha preguntado "¿qué sabrá Sánchez de la financiación del PP para que nadie se atreva a decirle que se vaya?" y ha aseverado que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, "protege a su imputado por corrupción, le blinda, y por ahí no pasamos", añadiendo que "somos gente de palabra" y que "la gente nos ha votado para que no haya un presidente imputado en Murcia ni en ningún rincón" de España.

Albert Rivera ha expresado que en política, cuando hay sospechas de corrupción, "se aparta" al investigado y ha pronosticado que los populares "no van a cambiar", no dejarán de ser "inmovilistas" porque Cs les ha planteado que busquen otro candidato "y no quieren".

Se ha dirigido a los "gurús" que hace tres meses decían que Cs debía entrar en el Gobierno murciano para preguntarles "¿no lo ven?", añadiendo que con los corruptos "no se puede ir ni a la vuelta de la esquina" y que algunos "ni cumplen ni son capaces de echar a los imputados". Al contrario, el de Rivera es "un partido que no pide sillas", sino "que se vayan los imputados".

De este modo, Albert Rivera ha justificado la creación de Cs, que se ha convertido en "palanca de cambio" de España y en "un instrumento para decir al bipartidismo que murió en las urnas dos veces y que los españoles no se han equivocado", felicitándose de que España sea "un país vivo, maduro". Ha recalcado que Cs no tiene casos de corrupción, está unido y tiene superávit.

BÁRCENAS

Por otra parte, ha defendido la creación de una Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el caso Bárcenas "con o sin la voluntad del PP", aseverando que algunos "han trincado mucho".

Albert Rivera ha apostado por cambiar España "desde una posición constructiva, desde el centro" y no desde "el inmovilismo de la derecha o el sectarismo de la izquierda", agregando que el PP "arrastra los pies, tapa la corrupción" y la izquierda "es incapaz de construir", dejando claro que el reto es mundial, en alusión a los populismos de Donald Trump o Marine Le Pen, Syriza en Grecia o los nacionalistas catalanes. Los liberales deben dar soluciones para el siglo XXI, ha aseverado.

"No sirve el socialismo como solución para el siglo XXI, pero tampoco los conservadores", ha continuado, advirtiendo de que "quien no se mueve caduca". España tiene la "gran oportunidad" de liderar el comercio con América Latina y Canadá, ha dicho, abogando por un país "unido, moderno, con libertad, situado en el mundo". "Es imposible que un país esté satisfecho si tenemos un Gobierno inmovilista", ha asegurado.

"Podemos trabajar para dar la batalla a los conservadores", ha expresado Rivera, quien ha animado a ganar las próximas elecciones "para hacer nosotros los cambios" porque en caso contrario estarán "los mismos mucho tiempo".

Ha dicho que "no es tolerable que nadie bloquee los cambios en España" y ha aprovechado para observar que "algunos no se han enterado de que no tienen mayoría absoluta" y de que "no van a poder bloquear la limitación de mandatos ni la investigación por corrupción con 137 escaños". Ha opinado que cuando se aborda el tema de la corrupción "se ve al verdadero Rajoy".

Además, "los españoles no queremos aforamientos" aunque "a algunos les va bien estar aforados, algunos van al TSJ en Murcia en vez de ir al juzgado de Primera Instancia", ha proseguido, mostrándose convencido de que "todos los votantes del PP también están de acuerdo" y ha pedido al PP que deje de ir "en contra del signo de los tiempos".

Por otra parte, ha confiado en que las Cortes Generales aprueben en primavera la Ley de Autónomos y ha considerado que "hemos arrastrado a los partidos" a reformar la Ley Electoral o a iniciar el diálogo para un pacto de la Educación.

Ha destacado otras medidas como la reforma del Tribunal Constitucional, criticando los "nombramientos a dedo de magistrados, dos para Génova y dos para Ferraz". En general, "los viejos partidos van cargados de corrupción, de enchufes", son "35 años de buena vida y ahora toca cambiarlo".

Se ha mostrado convencido de que Ciudadanos crecerá en las próximas elecciones autonómicas y municipales, manifestando que si tienen la posibilidad de entrar en un Gobierno que cumpla sus objetivos entrarán, pero no serán "comparsa de nadie". Dirán a "la vieja izquierda y la vieja derecha" que "se acabó" y que "Cs no viene a restar, viene a sumar". Tras visitar Pamplona la semana pasada y Zaragoza este jueves y este viernes, en los próximos días visitará Andalucía y Asturias para conocer España "a fondo".

MODERNIZACIÓN

Por su parte, el secretario general de Cs, José María Villegas, ha intervenido brevemente para decir que "la gente está muy cansada de cómo se han estado haciendo las cosas hasta ahora" en las instituciones, planteando que "la gente necesita un instrumento de modernización y es Ciudadanos", el "liberalismo progresista", una herramienta "afinada y dispuesta a asumir nuevos retos", alertando del inmovilismo y la corrupción, pero también advirtiendo de que se puede "cambiar a peor".

Cs quiere gobernar a partir de 2019, "mejorar la vida de los ciudadanos haciendo las políticas directamente nosotros", lo que "no es imposible" porque "desde el centro hay una alternativa".

SENTIDO COMÚN

La portavoz parlamentaria de Cs Aragón, Susana Gaspar ha dicho que Cs está preparado para gobernar España y que es un partido unido, exponiendo que en Aragón están "aplicando el sentido común, haciendo una oposición responsable y útil, que propone y tiende la mano" no solo en las Cortes, sino también en el Ayuntamiento de Zaragoza ante un Gobierno local "populista" que solo piensa en "sus propios intereses".

Uno de los principales problemas de Aragón, ha continuado, es el "inmovilismo", indicando que el Ejecutivo aragonés está "sometido a la tiranía de los Grupos Políticos que le apoyaron, en concreto uno solo quiere frenar", en alusión a Podemos, que "exige pagos y rescates" al presidente, Javier Lambán. Ha criticado expresamente que Podemos haya pedido el cese del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, preguntándose "qué pedirán" cuando empiecen a negociar los Presupuestos.

Gaspar ha defendido medidas como el impulso a las políticas activas de empleo, la realización de una auditoría a las empresas públicas para "reducir esa grasa", que se construyan colegios y que dejen de enfrentarse las redes pública y privada, así como una buena red de hospitales públicos. "Nos estamos quedando en una pantalla", ha lamentado, animando a pasar de la indignación a la construcción.

También ha intervenido el diputado de Cs Zaragoza al Congreso, Rodrigo Gómez, quien ha expresado que no se debe olvidar "de dónde venimos y a quién nos debemos", haciendo hincapié en que Cs debe atender a los ciudadanos y escuchar a la sociedad civil. Ha comentado algunas iniciativas de asuntos aragoneses presentadas en el Congreso, relativas al 800 aniversario de los Amantes de Teruel, la cesión de un tramo de la avenida Cataluña del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de Zaragoza o el ferrocarril.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.