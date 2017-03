El presidente del Gobierno murciano advierte a Cs que está "jugando con fuego" si se deja "arrastrar" por Podemos y PSOE

El presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, ha defendido que está cumpliendo el pacto de investidura que firmó con Ciudadanos y ha pedido una "reflexión, prudencia y seriedad". De hecho, ha advertido a la formación naranja que "está jugando con fuego" si se encuentra inmersa en una estrategia en la que se ha "dejado arrastrar" por Podemos y PSOE.

"Y lo que me preocupa no es que ese fuego les queme a ellos, sino que quema a la gente y a los murcianos, porque es peligroso tomarse estas cuestiones con esta ligereza", según ha remarcado Sánchez en un contacto con los medios de comunicación en su primera comparecencia pública después de que Ciudadanos haya dado por roto el pacto de gobernabilidad tras su negativa a dimitir.

Al ser preguntado por los medios por esta ruptura del pacto, Sánchez ha considerado que Ciudadanos "interpreta ese pacto de una forma" y el PP lo interpreta "igual" que lo hace la formación naranja "en toda España menos en la Región de Murcia". A su parecer, es Cs el que tiene que explicar "esa incongruencia".

En su opinión, si Ciudadanos se deja arrastrar por una "estrategia de Podemos y de PSOE", será la formación naranja la que "tendrá que dar la cara y explicar por qué dicen y hacen una cosa distinta en la Región de Murcia que en el resto de España".

Como ejemplo, ha recordado que Ciudadanos defendió la semana pasada en el Congreso de los Diputados "una iniciativa para una nueva ley orgánica que habla de dónde están los límites" para dimitir, con la apertura del juicio oral. Pues bien, Sánchez ha señalado que él está de acuerdo "absolutamente" con esa propuesta de la formación naranja en la cámara baja y, de hecho, ha reivindicado que él "está cumpliendo" con esos términos.

En este sentido, se pregunta "cómo puede ser que Ciudadanos proponga eso en el Congreso y aquí me digan que me tengo que ir por defender lo mismo que ellos defienden" en la cámara baja. "Esto no es el juego de las sillas, sino que es el Gobierno de la Región de Murcia y gobernamos para un millón y medio de personas", ha aseverado.

Sánchez ha insistido en "que el PP está cumpliendo en la Región de Murcia según lo que Ciudadanos propone en el Congreso de los Diputados" y según lo que aplica la formación naranja "en todos los ayuntamientos menos en la Región de Murcia", donde "lo que hace es seguir la estrategia que le marca Podemos y PSOE". A su juicio, es Cs el que "tiene que dar una explicación".

"Están jugando con fuego y con una ligereza impropia de un tema como este", ha insistido Sánchez, quien lamenta que esa situación "perjudica a la gente porque genera preocupación".

En este sentido, ha dicho que los murcianos "pueden estar tranquilos" con su presidente, y les ha recordado que "aquí no se habla de un caso de corrupción política" sino de un "expediente administrativo". De hecho, ha remarcado que "nadie pone en duda que falte un euro de una obra", y ha señalado que se trata de un caso que se remonta a una denuncia del PSOE "hace diez años".

"Aquí no falta un euro, y de lo que se habla es de si se justificó bien o no una subvención", ha afirmado Sánchez, quien explica que esto "no es corrupción" para Ciudadanos en el resto de España, pero en la Región de Murcia "piden que me vaya incluso antes de declarar" ante el juez y de "explicarme".

Al ser preguntado por la posibilidad de convocar por adelantado unas elecciones autonómicas, Sánchez ha defendido que él está "trabajando" y "cumpliendo el pacto", centrados "en lo que hay que estar".

"NOSOTROS CUMPLIMOS LO QUE FIRMAMOS"

"Nosotros hablamos muy claro y, además, siempre decimos lo mismo porque, cuando se pierde la coherencia y en cada sitio se dice una cosa distinta, al final nadie puede confiar en ti porque no sabe a lo que atenerse", ha reprochado Sánchez. "Nosotros cumplimos lo que firmamos", ha señalado el presidente murciano, quien ha recordado que el pacto de gobernabilidad que se firmó con Ciudadanos "se está cumpliendo hasta las comas".

En este sentido, ha considerado que Ciudadanos de la Región de Murcia, de una forma "extraña", hace una "interpretación" de ese cumplimiento que le lleva a pensar y a decir públicamente que "no lo estamos cumpliendo". Además, considera también "extraño" que Ciudadanos opine en toda España, menos en Murcia, "lo mismo que estamos opinando desde el PP de la Región" en cuanto al cumplimiento de ese pacto.

Sánchez cree que quien "más contento está con lo que está haciendo Ciudadanos es Podemos y PSOE en la Región de Murcia".

El presidente murciano ha pedido una "reflexión, prudencia y seriedad". Mientras tanto, ha garantizado que va a seguir "trabajando en lo importante" en esta Región "en la que las cosas van mejor y en la que aún queda mucho por hacer".

"Vamos a seguir trabajando en lo importante para sacar esta Región hacia adelante, centrándonos en las personas, en lo importante, en la gestión y en el esfuerzo" pero "no en el ruido", según Sánchez, quien ha indicado que él no va a ser "cómplice" de una "estrategia de la difamación, de la calumnia, del ruido y de la intriga".

"Ya está bien", ha pedido el presidente murciano, quien ha insistido en que él va a "trabajar" y cree que, quien quiera "estrategias de mesa de camilla" tendrá que "explicárselo a la gente".

"Yo a la gente le hablo de empleo, de seriedad, de honestidad y de cumplimiento", ha remarcado Sánchez. Por ejemplo, se ha referido a los datos de empleo que se han conocido este jueves, o la constitución de la mesa del Corredor Mediterráneo este viernes. "Nosotros estamos en eso, y cumpliendo", ha subrayado.

Por último, ha indicado que está hablando "permanentemente" con la dirección nacional de su partido. "Nosotros somos un partido serio, justo y coherente". El "ruido", añade, "nos distrae poco".

