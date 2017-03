De figuración virtual a la realidad: el anillo ciclista de València se abre por completo a la circulación

El anillo ciclista de València ha dejado de ser una figuración virtual. Tras años de planes, diseños, cambios y retrasos, el carril-bici de la ronda interior abre este viernes en su totalidad al tránsito de bicicletas a las 7.00 horas de la mañana.

La infraestructura, una de las principales obras de la legislatura, con 700.000 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de tres meses y medio, ha cumplido los plazos previstos y los trabajos han podido finalizar antes de Fallas. De este modo, la primera circunvalación de València, la que rodea el centro histórico, queda unida con el resto de los carriles-bici que confluyen hacia los barrios mediante un itinerario exclusivo de 4,7 kilómetros de longitud y 2,5 metros de ancho, dividido en ambos sentidos de la marcha.

Aunque no estaba abierto oficialmente y aún había barreras que impedían la circulación, muchos ciclistas han venido utilizando los tramos más recientes, mientras que otros, como el de Guillem de Castro o el que enlaza el Puente del Real con la plaza de Tetuán, ya estaban en funcionamiento desde Navidad.

"Durante toda esta semana hemos ido completando las obras y, sobre todo, el trabajo de pintura y señalización, por ejemplo en las intersecciones, que es una de las cosas que nosotros hemos introducido de forma novedosa en esta obra, que consideramos muy importante y que marcará un antes y un después en la forma de desplazarse por València", ha anunciado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi. El edil prefiere no hacer estimaciones de uso y afluencia de usuarios. «Se calcularán cuando esté abierto completamente», dijo, para añadir que en un plazo de seis meses se realizará el primer balance.

Sin inauguración oficial del Ayuntamiento

La inauguración no tendrá el tradicional corte de cinta. El alcalde de València, Joan Ribó, y el propio Grezzi, acudirán a título particular a la fiesta organizada por el colectivo València en Bici, impulsor de la idea del anillo ciclista (de hecho, acuñaron la denominación) en 1994. La convocatoria está fijada para el sábado a las 10.30 horas en la explanada de la plaza de Toros, junto al propio anillo ciclista.

Tanto el Pacte de la Nau que alumbró el Gobierno local tripartito como el programa electoral de Compromís per València recogen que las instituciones públicas no deben organizar inauguraciones de obras. "Las obras no son del gestor, son de la gente. Nosotros tenemos el mandato de hacer las cosas, pero después quien lo ha de inaugurar y disfrutar es la ciudadanía", agregó el concejal. El Ayuntamiento trabaja en la creación de la Agencia de la Bici, para cederle las competencias de movilidad ciclista y elaborar un Plan Rector de la Bici.

Repartir el espacio público

El Ayuntamiento sostiene que el objetivo de la política de expansión del carril-bici es "repartir el espacio" entre peatones, coches y vehículos privados. El periodo de obras ha causado atascos por el mayor estrechamiento de los carriles de circulación, algo que está previsto que vaya a menos con la liberación de carriles tras la finalización de los trabajos.

