El PSOE rechaza el sistema de pago de las ayudas sociales porque no preserva la privacidad de los solicitantes

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón César González ha expresado este jueves el rechazo del PSOE al sistema elegido por el Gobierno municipal para el pago de las nuevas ayudas de la Renta Social Municipal que prevén conceder, porque "no preserva la privacidad de los beneficiarios de las mismas".

Así lo ha indicado, a través de una nota de prensa, tras la reunión celebrada en este día sobre las bases de la Renta Social Municipal, en la que ha quedado de manifiesto que los beneficiarios de estas ayudas tendrán que identificarse al acudir a los comercios seleccionados.

González ha explicado que existen organizaciones sociales en Gijón que dan este tipo de ayudas y lo hacen a través de una tarjeta prepago, cargadas con la cantidad a gastar y similar a las bancarias. Con este sistema, el beneficiario de las ayudas no tendría que identificarse en el comercio, sino simplemente pagar con esa tarjeta. "Si hay organizaciones sociales que lo hacen, no entendemos que un ayuntamiento como el de Gijón, con muchos más recursos, no pueda hacerlo", ha lamentado.

Con respecto al tipo de comercios en los que los receptores de estas ayudas podrán comprar, González ha señalado que "seguimos sin conocerlos y pendientes de un catálogo de bienes y servicios que el Gobierno municipal prepara junto a la Unión de Comerciantes".

También ha incidido en que en estas nuevas bases, a pesar de incluir una bonificación para familias con menores de 14 años a su cargo y la eliminación del tope de 250 euros, siguen computando las ayudas al alquiler, ayudas energéticas y becas comedor, cuestiones que los grupos proponentes, Xixón Sí Puede e IU, exigieron en su momento que se retirasen.

González ha lamentado además que el Gobierno local no se haya reunido aún con las organizaciones sociales de la ciudad, tal y como se comprometieron a hacer para garantizar su participación en la elaboración de estas ayudas. De esta forma, la reunión que mantendrán con ellas, si es que la tienen, será meramente informativa, ha considerado.

asimismo, ha vuelto a pedir la presencia de trabajadores sociales en el sistema de gestión de estas ayudas, que el Gobierno local de Foro sigue sin prever, "dejándoles en un segundo plano", ha recriminado.

