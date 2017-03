Feijóo esgrime que Galicia "quiere sacar" la OPE de educación, pero la vincula al acuerdo con el PSOE

"Quien diga que no es necesaria una ley de presupuestos para sacar la OPE no está informando correctamente. Si no la hay, automáticamente el recurso del Gobierno central ante una convocatoria autonómica es una posibilidad segura porque hay antecedentes y los opositores no se merecen esto", ha advertido, al término del Consello de la Xunta, en base, por ejemplo, al caso de Andalucía.

Por eso, aunque ha insistido en que su Ejecutivo mantiene los trámites en marcha -ha ejemplificado con la concreción de las plazas por área este mismo jueves en la mesa sectorial-, ha insistido en que se aprueben los presupuestos. "Aprobemos la ley y saquemos la OPE, tenemos de plazo marzo y abril", ha señalado.

De hecho, cuando el Gobierno ya ha dado a entender que podría haber vías alternativas para garantizar las oposiciones, Feijóo ha señalado que, si en la "presentación" del presupuesto hay "un acuerdo inicial en los temas de la OPE" con el PSOE, él estaría dispuesto a pedir autorización al Ministerio para sacar la convocatoria en base a dicho consenso, a la espera de que se concretase "en la tramitación de la ley".

