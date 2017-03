Puente considera que "las únicas" opciones son la integración en superficie o esperar a que el soterramiento sea viable

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, ante las voces, de distintos estamentos de la ciudad, como la Cámara de Comercio, la patronal vallisoletana e incluso militantes del PSOE, que reclaman que el Ayuntamiento no renuncie al soterramiento de las vías de ferrocarril.

El regidor ha subrayado que el soterramiento, en el momento actual, "es imposible", de modo que ha recalcado que "las únicas alternativas" que se podrían plantear son el proyecto de integración en superficie en el que ya trabajan el Ayuntamiento, Adif, Renfe y la Junta de Castilla y León o esperar a que sea viable abordar un soterramiento y "lo que hoy parece imposible, sea posible".

No obstante, ha considerado que esta decisión sería "otra patada hacia delante" como las que entiende que ya se han planteado en otros momentos en relación a este proyecto. Así, aunque no se ha pronunciado a favor o en contra de la propuesta de consulta popular sobre el proyecto que reclamará en el Pleno municipal el Grupo Popular, ha apuntado que en ella se deberían plantear opciones posibles.

"Queremos el soterramiento como el que más lo quiere en la ciudad, por lo que si se pregunta si sí o si no, yo digo que sí", ha ironizado el regidor, quien ha matizado que "preguntar por algo que no es posible, no tiene sentido".

Eso sí, ha mostrado la disposición del equipo de Gobierno a "actuar con racionalidad", dialogar, hablar con el Ministerio, la Junta y los vecinos y tomar decisiones "con arreglo a lo que se pueda realmente hacer".

A juicio de Puente, "las posibilidades son las que son" y, en el caso del soterramiento parcial que proponía Adif como opción junto con la integración en superficie, ha elevado a 350 millones de euros la cifra que se le reclamaba aportar al Ayuntamiento de Valladolid, el cual "no tendría recursos para hacer frente".

FOMENTO "TIENE CAPACIDAD ECONÓMICA"

Por ello, ha criticado que el Ministerio de Fomento, "que tiene capacidad económica para poner los recursos" no lo ha hecho. Ello se une a que un Ayuntamiento, en opinión de Puente, "no tiene capacidad suficiente para afrontar el soterramiento" y a que la situación "no parte de cero", sino de 404 millones de euros de deuda "sin haber hecho soterramiento".

De hecho, ha recordado que esa cantidad que se han comprometido a aportar Adif y Renfe todavía no se ha pagado, pero ese acuerdo implica el "compromiso" de que el Ayuntamiento tome decisiones sobre el proyecto. Además, ha apuntado que una vez las entidades de Fomento cancelen el préstamo la Sociedad deberá reintegrar la cantidad de 404 millones de euros mediante la venta de suelo.

En este sentido, ha explicado sus dudas sobre el tiempo que se tardará en devolver esa cantidad, pues ha recalcado que, después de "ocho años" sin haber vendido suelo público en Valladolid, este año se ha adjudicado la parcela de Las Eras por un precio de 4,1 millones de euros, de modo que lo ha llevado al volumen total para asegurar que se necesitarían "100 parcelas como esa" para reintegrar las cantidades, algo que no cree que sea posible en "cinco o diez años", pese a que el mercado inmobiliario "presenta signos de recuperación".

Por todo ello, ha subrayado que "quien crea que el soterramiento es viable, explique cómo, quién lo va a pagar y en qué plazos se va a realizar". En cuanto a las críticas llegadas desde el propio PSOE, el regidor ha preferido "hacer el esfuerzo para no contestar", si bien ha matizado que sabe "de qué va cada uno" y que está convencido de que si se explica la situación "el tiempo siempre pone las cosas en su sitio al final".

En cuanto a los proyectos ferroviarios de las capitales vascas, en los que se han conocido novedades recientemente, ha aseverado que en San Sebastián no se hará soterramiento. En el caso de Bilbao, ha indicado, se plantea con cargo a la venta de suelo, algo "igual que en el caso de Valladolid", mientras que en Vitoria, se habla de un coste de 400 millones de euros que, ha precisado, es la misma cantidad que la SVAV debe "sin haber empezado el soterramiento".

