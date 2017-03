Murcia confirma que no hay vuelta atrás y no convocará oposiciones a Maestro: "No vamos a estar dando bandazos"

A su juicio, "se deben estar buscando soluciones" y ha lamentado que "se haya generado un problema importante en Murcia" pero, ha zanjado, "no vamos a estar dando bandazos este año, ya no habrá oposiciones para maestros porque no se llega a tiempo".

"Se tendrían que celebrar antes de verano y otra cosa es en otros ámbitos sanitarios, como justicia o sanitario, que se pueden sacar oposiciones en cualquier época del año y en las de maestros sería técnicamente imposible poderlas convocar ya", ha concluido.

Sánchez Mora ha hecho estas declaraciones momentos antes de asistir a la entrega de diplomas a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil que participan en el Plan Director para la mejora de la Convivencia y Seguridad en los centros educativos y su entorno.

