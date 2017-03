XSP planteará en el Pleno aplicar bonificaciones del IBI a familias numerosas o de categoría especial

Rodríguez, en rueda de prensa en el Consistorio, el porcentaje de bonificación variaría en función del valor catastral entre 66.000 y 150.000 euros. Las familias beneficiadas no podrían tener más de un inmueble en propiedad y sus ingresos no deberán ser superiores a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional.

La edil ha apuntado que la merma de ingresos por estas bonificaciones se compensaría con un aumento de la contribución de grandes corporaciones. Paralelamente, XSP llevará un ruego a la Comisión de Hacienda para que se realice un estudio sobre el establecimiento de una tasa por utilización o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

Rodríguez ha sostenido que si esto se puede llevar a cabo, el equilibrio financiero del Ayuntamiento se mantendría, al tiempo que se beneficiarían las familias con mayores dificultades económicas, las cuales disfrutarían de un ahorro importante.

PLUSVALÍA

Preguntada por la sentencia que declara inconstitucional la plusvalía cuando no hay una revalorización de la vivienda que se vende o hereda, ha incidido en que de momento se circunscribe al ámbito foral del País Vasco, por lo que hasta que no haya un pronunciamiento en el ámbito estatal los municipios no pueden hacer nada. De ser la sentencia igual para el ámbito estatal, ha apuntado que obviamente habrá que hacer los ajustes necesarios.

La concejala ha insistido en que la ley establece que el uso de terreno público y el vuelo puede ser gravado. Para ella, la contribución es necesaria para la financiación de servicios públicos, ya que sin eso no podrían garantizarse estos. Asimismo, ha añadido que en el caso de que se decida que se debe tener en cuenta el valor de mercado y no el catastral, habría que repensar todo.

Preguntada por la reunión de este pasado miércoles en Madrid en la que varios ayuntamientos, entre ellos el de Gijón, debatieron para hacer un frente común contra la 'Ley Montoro', de estabilidad presupuestaria y techo de gasto, ha opinado que al PP y a

sus 'socios' de Gobierno les toca repensar si esta tiene sentido y si está consiguiendo el objetivo que perseguían. A su juicio, hay una voz unánime contra las imposiciones de control de gasto que imponen desde el Gobierno central.

