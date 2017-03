El PSOE pide al gobierno "lento" de ZEC que acelere el proyecto de reforma del Mercado Central

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha pedido al "lento" gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) que acelere el proyecto de reforma del Mercado Central y "empiece a madurar los tiempos".

Pérez Anadón, junto a la concejala socialista, Lola Ranera, han mantenido este jueves una reunión con el presidente de la Asociación de Detallistas del Mercado Central, José Carlos Gran, para atender las peticiones de este colectivo y abordar el proyecto de reforma de este equipamiento de la ciudad.

"Este año tendrían que estar solucionadas las concesiones", ha enfatizado Pérez Anadón, al tiempo que ha añadido que cuando los detallistas vayan a la carpa provisional, que se ubicará en el lateral del Mercado Central, "se sepa los que conformarán el proyecto de futuro porque eso dará garantías de que la financiación sea la correcta y posible, se puedan hacer las obras y estén terminadas lo antes posible".

A juicio de Pérez Anadón, el equipo de gobierno de ZEC "es lento y empezamos a estar cogidos de tiempos porque este año los detallistas no tienen concesión y estamos fuera de cuentas", ha comparado, para dejar claro que "en cualquier caso quiero que corran los tiempos y la participación y que no nos encontremos con un proyecto cerrado en el que no se sienten vinculados los propios detallistas".

Por ello, ha pedido que el equipo de gobierno municipal "llegue a un acuerdo" en el que los detallistas incorporen no solo

su sapiencia y economía, sino que junto con el Ayuntamiento y lo que se pague en tasas posteriormente, se haga un proyecto viable".

En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez Anadón ha explicado que la reunión con los detallistas es para apoyar su trabajo y el proyecto de futuro del Mercado Central, que forma parte de algo estructural.

Ha abogado por la "la necesidad imperiosa de seguir revitalizando la red de mayoristas en Mercazaragoza y de minoritas en el conjunto de la ciudad". El 50 por ciento de lo que se consume viene por Mercazaragoza y se distribuye por los detallistas", ha dicho el concejal socialista. "Sin ellos quedaría, aún más, en manos de las grandes superficies.

Por eso apoyamos el comercio de proximidad", ha remachado.

Pérez Anadón ha resaltado que hay que contar con los detallistas en el proyecto de futuro del Mercado Central y en su financiación, y ha apostado porque los pliegos de bases de condiciones del proyecto recoja cómo se garantiza la continuidad de todos los detallistas para que aprovechando su buen hacer podamos tener un proyecto de futuro".

Tras esta exposición ha apostado por que los detallistas tengan "participación directa en el proyecto porque hay que contar con su experiencia y porque serán los futuros usuarios".

50 AÑOS

El presidente de la Asociación de detallistas del Mercado Central, José Carlos Gran, ha mostrado su agradecimiento al PSOE por este apoyo. "Queremos hacer un Mercado para 50 años de concesiones y no sacar un proyecto a corto plazo y vernos cojos en 10 o 15 años y, por eso, necesitamos estar en ese proyecto y somos los más necesitados en sacarlo adelante".

Gran ha pedido que en el proyecto se otorgue más cabida a los clientes y adaptar la instalación al siglo XXI y sacar el proyecto lo "antes y más rápido posible". Ha apostillado que hay puestos que no se pueden traspasar porque ha caducado las concesiones y hay que dar salida a esta situación".

A colación ha manifestado que "se nos tiene que garantizar, como comerciantes, las concesiones y los puestos de trabajo y el proyecto y, para ello, hay que participar porque estamos pendientes de reuniones con el Ayuntamiento en el que aportar nuestras inquietudes y necesidades".

Gran ha contado que hay un plan director "solo con líneas maestras y no dice nada y al proyecto de futuro, que dicen que está redactado no hemos hecho ninguna aportación y estamos dispuestos a amparar el proyecto con nuestra aportación económica hasta casi un 50 por ciento de la inversión que se realice".

En este sentido, ha subrayado que "tenemos prisa, queremos hacerlo y queremos estar en las redes del proyecto futuro". Para ello, ha detallado que primero sería atender las necesidades del público porque acuden más de 20.000 personas a la semana.

Asimismo, ha informado de que "hay que actualizar los servicios ya que hay mermas" en eliminación de barreras arquitectónicas y "no está bien que esté abierto a la intemperie y necesitamos sistemas higiénico sanitarios más avanzados. Hay que vender imagen, pero global de

un Mercado actualizado y modernizado".

