Ciudadanos acude a la reunión poniendo sobre la mesa la dimisión del presidente y el Gobierno asegura no tener 'plan b'

La formación naranja ha dejado clara su postura desde que se conoció que el presidente murciano tendría que ir a declarar en calidad de investigado por el caso Auditorio, este lunes, día 6. Y es que, precisamente las diligencias abiertas se refieren al proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de la sobras de dicho auditorio en Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.

Unas diligencias en las que se investigan los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Delitos, a juicio de la formación naranja, por los que el presidente murciano tiene que dimitir. El pasado martes, tras la reunión del Consejo de la Transparencia de Murcia, que no exigió la dimisión de Sánchez al no tener competencias para ello, el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, volvía a insistir en que la solución que pondrán este jueves encima de la mesa pasa porque "se aparte, se vaya, se quite, sea generoso y mire a los ojos de los murcianos, porque está incumplimiento lo prometido, está empezando a ser un presidente sin palabra y del que no nos podemos empezar a fiar".

A juicio de Miguel Sánchez, "no hay matices ningunos; los matices hay los que se quieran buscar de manera retorcida y malintencionada", haciendo referencia a las manifestaciones que se han venido realizando desde las filas 'populares' de que el acuerdo de investidura firmado entre el presidente y Ciudadanos a nivel regional pasa porque la dimisión tiene que ser efectiva cuando se abra el juicio oral y no tanto en la fase de investigación, ya que la persona en ese momento se encuentra investigada y no imputada, términos estos a juicio de Ciudadanos que significan lo mismo, salvo que tiene un cambio semántico.

Sin embargo, Ciudadanos considera que debe dimitir por varios motivos. Por un lado, porque recuerdan que así se rubricó en el acuerdo de investidura, además de que el presidente "lo dijo de palabra" y, en tercer lugar, así se refleja en el artículo 54 de la Ley de Transparencia.

Ciudadanos espera, confía y desea que después de la reunión se alcance una solución para la "crisis institucional que ha tenido esta Comunidad más grande de los últimos 30 años".

En el caso de que el presidente no dimita, Ciudadanos ya señaló que hay varias vías, de forma que si el plan A no resulta explorarán otras situaciones.

Sin embargo, desde el Gobierno regional su portavoz Noelia Arroyo ya puso de relieve la pasada semana que la Comunidad, en el caso de que Ciudadanos no cambie de opinión e insista en la dimisión del presidente y un sustituto alternativo, no tiene un 'plan b', sino un Gobierno "para cuatro años, el presidente es Pedro Antonio Sánchez que, además, es una persona que ha demostrado en numerosas ocasiones su inocencia y nosotros lo que esperamos es que se aclare todo cuanto antes, que la verdad aflore y que el juez diga lo que tenga que decir".

ALTERNATIVAS: MOCIÓN O DISOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA

Las alternativas que se barajan ante esta situación política, que los partidos de la oposición han señalado que no se había producido en las últimas tres décadas de la historia de la democracia de Murcia, pasan por una sustitución del presidente por otro candidato desde las filas 'populares', una disolución de la Asamblea Regional o una moción de censura. Además, Cs baraja denunciar al PP por incumplir la Ley de Transparencia.

Una hipotética disolución de la Asamblea Regional y la convocatoria de nuevas elecciones permitiría al actual presidente del Gobierno murciano volver a optar al cargo pero solo para una nueva legislatura corta de dos años.

Finalizado ese periodo, no podría revalidar el cargo, ya que la Ley del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región limita el mandato del Ejecutivo murciano a dos legislaturas, tras haberse modificado en 2014 por su predecesor, Alberto Garre, y el Grupo Parlamentario Popular. Una iniciativa que, en su día, se aprobó por unanimidad.

Así lo hizo saber en declaraciones a Europa Press la representante del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región y doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Lola Ferre, al ser preguntada por los pormenores técnicos que conllevaría este proceso de disolución recogido en el artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía permite al presidente de la Comunidad disolver la Asamblea y convocar elecciones. El "problema" es que el artículo 27.5 del Estatuto de Autonomía establece que la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral "tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria", es decir, dos años. Esto supondría que, junto a la limitación de dos legislaturas recogida en la actual Ley del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, "no podría volverse a presentar como candidato".

Por otra parte, una hipotética moción de censura en la Asamblea Regional necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara para prosperar y el nuevo presidente tendría que ser consensuado entre los promotores de la misma. El procedimiento aparece recogido en el artículo 33.4 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

En este sentido, la doctora Ferre precisa que la moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por el 15 por ciento de los diputados y diputadas regionales; deberá incluir un candidato a la Presidencia; y no podría ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. No obstante, en los dos primeros días de dicho plazo se pueden presentar mociones alternativas, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía.

Igualmente, explica que los promotores de esa moción de censura son los que tienen que buscar los apoyos necesarios para que prospere. Asimismo, el nombre del nuevo presidente debe ser consensuado por los promotores de la moción.

ACUERDO DE CIUDADANOS: NACIONAL Y REGIONAL

Cabe recordar que Ciudadanos puso condiciones de regeneración democrática al PP tanto nacional como regional para facilitar la gobernabilidad. En el acuerdo nacional, el PP se comprometió a expulsar de inmediato cualquier cargo público imputado por corrupción, eliminar aforamientos, aprobar una nueva ley electoral, suprimir los indultos por corrupción política, limitar los mandatos del presidente del Gobierno y crear una comisión de investigación en el Congreso para investigar la presunta financiación irregular del PP.

En el caso concreto de la Región de Murcia, el PP se comprometía a aplicar un Plan de choque en la lucha contra la corrupción y en la recuperación del prestigio de la política como una actividad de servicio a los ciudadanos.

Para concretar este punto, C's presentó en su día una propuesta de Acuerdo por la Regeneración Democrática, que PP y Pedro Antonio Sánchez asumían su cumplimiento. Se trata de separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial; responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos; apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.

Consulta aquí más noticias de Murcia.