La oposición considera que Maza no ha despejado en el Congreso las "dudas" sobre la actuación de la Fiscalía

La exposición inicial de Maza ya había sido cuestionada por los distintos grupos de la oposición, pero su segunda intervención tampoco les ha dejado satisfechos. "Se ha quedado corto", le ha soltado el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, incidiendo en que el fiscal "no ha disipado las sospechas" que se ciernen sobre su actuación.

"Cuando hay oportunidad de disipar dudas y no se despejan, las dudas se acrecientan", ha comentado, por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

¿HUBO O NO INJERENCIAS DE CATALÁ?

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha admitido su "preocupación" por que el fiscal general no haya aclarado si ha habido o no "injerencias" por parte del Gobierno, en concreto, del ministro Rafael Catalá en el Poder Judicial. "Que el Gobierno no confunda estar al servicio de los ciudadanos con estar al servicio de sí mismo -ha dicho-. Contra la trama del canapé y su intento de omertá, nosotras exigimos verdad justicia reparación y no repetición".

Los independentistas catalanes de ERC y PDeCAT también han mostrado su disconformidad con las explicaciones del fiscal general del Estado, a quien han echado en cara que no haya hecho mención alguna sobre las cuestiones que afectan a Cataluña.

Desde el PNV su portavoz en Justicia, Mikel Legarda, ha sido el único que ha destacado que Maza haya realizado "un mayor acercamiento" en su segundo turno de palabra a las cuestiones por las que había sido citado en sede parlamentaria, si bien también ha comentado que su "cercanía institucional" con el Gobierno generan percepciones que "luego no son desmentidas". "El halo de duda difuso no ha quedado solventado", ha apostillado.

