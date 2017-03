Cs confía en que la avenida Cataluña se ceda antes de final de año

El portavoz de Cs en materia de Movilidad, Alberto Casañal, ha recordado que la formación naranja "ha empujado desde su llegada a las instituciones en Aragón" para conseguir "poner fin a una reivindicación histórica".

Ha puesto como ejemplo la proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados pidiendo la cesión o la moción en el Ayuntamiento en la que se instaba al alcalde a reunirse con el ministro de Fomento para tratar este asunto.

Casañal ha señalado que "la alegría por lograr la cesión no puede ser completa" ya que no se cederá "en condiciones de urbanización óptima". No obstante, ha reconocido que "la situación era ya insostenible", por lo que "el objetivo era volver con el compromiso de la cesión" para poder empezar a realizar una actuación integral en la vía, ha precisado CS en una nota de prensa.

Para conseguir mejorar la situación de esta avenida, el concejal ha pedido al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que se ponga en contacto cuanto antes con la DPZ y el Gobierno de Aragón para buscar entre todas las instituciones una solución conjunta y mejorar el estado de esta vía.

El concejal Casañal ha confiado en tener, en poco tiempo, con "una avenida en condiciones" que sirva para "mejorar la unión de los barrios del norte de la ciudad y los municipios cercanos con el centro de Zaragoza".

