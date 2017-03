Transparencia Internacional considera a la Asamblea Regional el séptimo parlamento más transparente de España

La Asamblea Regional de Murcia ha sido considerada por Transparencia Internacional el séptimo parlamento más transparente de España, en un análisis que, además de los parlamentos de las 17 comunidades autónomas, ha incluido también al Congreso y al Senado, según informaron fuentes de la cámara en un comunicado.

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver, ha mostrado su satisfacción porque las cotas alcanzadas en transparencia sean superiores a la media nacional, "aun cuando todos los parlamentos hayan hecho un esfuerzo considerable por aumentar su cualificación en esta materia", según las mismas fuentes.

La Asamblea Regional sale así del furgón de cola en transparencia para situarse entre los parlamentos más accesibles y transparentes a los ciudadanos a través de su página web que ha sido totalmente modificada para hacerla "más clara, transparente e intuitiva" a la hora de mostrar las tareas de los diputados y diputadas, sus bienes, las iniciativas que se tramitan a diario, y cuantas informaciones desee conocer el ciudadano de a pie.

Peñalver ha subrayado que algunos de los ítems no puntuados por Transparencia Internacional no se debe a que la información requerida no esté en la página web, sino a que no lo está en el formato exigido por esta entidad, y ha manifestado la vocación de la Asamblea Regional de Murcia en seguir impulsando y avanzando por la senda de la transparencia.

