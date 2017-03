Ahora Murcia pide el compromiso del Ayuntamiento para que el autobús tránsfobo de 'Hazte Oír'

La portavoz del grupo municipal, Alicia Morales, explica que éste va a trasladar la petición a los sucesivos plenos de las juntas municipales en los que Ahora Murcia tiene vocales "para acabar llevando la demanda, si todavía fuera necesario, al Pleno del mes de marzo del Ayuntamiento de Murcia".

De esta forma, los primeros plenos de juntas municipales a los que el grupo municipal llevará una moción urgente sobre este asunto será los de El Carmen, este jueves, y el de Santa María de Gracia, el próximo lunes.

Morales señala que el Ayuntamiento de Murcia "debe mostrar su firme rechazo a esta iniciativa de la asociación 'Hazte Oír', que atenta contra derechos fundamentales, contra la dignidad de las personas y contra la dignidad de un colectivo concreto, con posible incitación al odio. Todas estas cuestiones están protegidas por las leyes de nuestro país, por lo que no se entiende que se permitan este tipo de actuaciones a ésta y otras asociaciones similares".

La concejala subraya, además, que "este tipo de acciones que vulneran derechos y leyes son todavía menos permisibles si son realizadas por asociaciones que cuentan con financiación pública y con los beneficios que conlleva estar declaradas de utilidad pública, tal y como sucede con 'Hazte Oír".

"Aunque en el calendario que ha trascendido del itinerario del autobús contra los niños transexuales y contra los derechos LGTBI no figura Murcia, no podemos descartar que incorporen nuestro municipio como un destino, por lo que queremos adelantarnos asegurando que no visitará Murcia", ha indicado.

Morales recuerda que el bus de la asociación ultraconservadora difunde lemas como 'Los niños tienen pene', 'Las niñas tienen vulva', 'Que no te engañen', 'Si naces hombre, eres hombre' o 'Si eres mujer, seguirás siéndolo'.

La moción que el grupo municipal llevará a las distintas juntas destaca que el autobús "no podría circular sin disponer del permiso municipal correspondiente para exhibir publicidad, según se establece en la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del Ayuntamiento de Murcia".

