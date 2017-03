Els barcelonins amb targeta rosa podran entrar gratuïtament al Parc del Tibidabo

El Parc d'Atraccions del Tibidabo estrena temporada. El pròxim dissabte 4 de març tornarà a obrir les seves portes amb una novetat, a partir d'ara els titulars de la targeta rosa podran accedir de manera gratuïta al parc.

En total, uns 250.000 barcelonins es beneficiaran d'aquest canvi i ho faran amb la possibilitat de gaudir de totes les atraccions i els espectacles. El títol de la targeta rosa s'atorga a totes aquelles persones majors de 60 anys o que tenen una discapacitat igual o superior al 33%.

Aquest 2017 el Tibidabo estrena dues atraccions: el Mini Hurakan i el Trenet Txu Txu

Una altra de les novetats d'aquesta temporada és l'estrena de dues atraccions infantils: el Mini Hurakan i el Trenet Txu Txu. El primer està pensat per oferir les mateixes sensacions i la mateixa adrenalina que l'Hurakan gran. El segon és un tren que s'ha remodelat amb un nou entorn que és un hort gegant.

Com explica el president de Barcelona Serveis Municipals i el segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, "una de les apostes d'aquesta temporada és oferir un oci familiar, constructiu i pedagògic".

En aquest sentit, al llarg dels 155 dies que el parc estarà obert, s'organitzaran espectacles familiars de tot tipus. És el cas de la cercavila de les mascotes, la projecció de dues pel·lícules en 4D o el Tibicabaret, la nova funció del Marionetarium.

Ja a l'estiu, no faltarà la desfilada d'en Geronimo Stilton i s'oferirà un mapping que transportarà els assistents als racons i monuments més emblemàtics de Barcelona. A més, es crearà una nova àrea de Fonts Interactives d'accés lliure, amb jocs d'aigua, llums i sons.

Pel que fa a l'avió, l'atracció més emblemàtica del parc, tornarà aquesta primavera. El passat 31 de gener es va despenjar per fer-li una rehabilitació.

Augment del nombre de visitants

La temporada passada el Tibidabo va tancar amb una xifra rècord de 725.293 visitants -una mitjana 4.679 persones al dia- que suposa un increment d'assistents del 6% respecte al 2015. La temporada passada el parc va tancar amb una xifra rècord de 725.293 visitants

Segons Collboni, aquest creixement es deu al fet que el parc va estar obert cada dia del mes d'agost i a més va obrir una hora abans durant l'època nadalenca.

Enguany, a part d'obrir tot l'estiu, el Tibidabo també ampliarà l'horari. Durant tota la temporada es podrà accedir a les atraccions i als espectacles a partir de les 11 hores i les entrades es podran comprar a taquilla mitja hora abans.

El regidor de Sarri Sant-Gervasi i president del parc, Daniel Mòdol, també ha volgut ressaltar que el parc va obtenir l'any passat la màxima valoració de la seva història per part dels clients. Tant pel tracte rebut del personal com per les atraccions.

Dos milions de beneficis

Pel que fa a la situació econòmica del parc, el segon tinent d'alcalde n'ha fet una valoració "molt positiva". El 2016 el Tibidabo va tenir uns ingressos de 15,8 milions d'euros, equivalents a uns dos milions de beneficis nets.

Collboni ha afegit que aquests guanys s'utilitzaran per fer millores en les instal·lacions i s'invertiran en polítiques solidàries. Per exemple, oferir l'entrada gratuïta als titulars de la targeta rosa així com beques per a nens i nenes. En total, aquest any s'oferiran 6.900 beques amb entrada gratis per a tots aquells esplais o centres amb necessitats especials.

Finalment, dins dels quatre eixos sobre els quals gira el Tibidabo cada temporada -solidaritat, educació, sostenibilitat i experiències- la directora del parc, Rosa Ortiz, ha volgut destacar el que té més relació amb el medi ambient. Així doncs ha revelat que el gran repte del parc és aconseguir que el 60% dels visitants arribin a través del transport públic.

