Educación aborda este jueves su hoja de ruta respecto a la OPE con los sindicatos, que temen la "incerteza" del proceso

Hace una semana el Ministerio de Hacienda advertía a las comunidades autónomas de que no avalará ni permitirá convocar oposiciones docentes este año hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Unas declaraciones que han sido corroboradas un día después en Galicia por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llamando a las fuerzas políticas estatales a "facilitar" un acuerdo para sacar adelante las cuentas y evitar un "bloqueo" a la convocatoria.

Toda la oposición ha reprochado la decisión del Ministerio y el uso "político" de los opositores para conseguir sacar adelante los PGE, aunque desde el PPdeG se ha apelado a la "responsabilidad" para conseguir la aprobación de las cuentas y desbloquear la situación.

La Xunta, de momento, continúa con el calendario previsto. El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, avanzó el pasado viernes que su departamento tendría "todo preparado" para impulsar la convocatoria, aunque matizando que estaría condicionada "al ámbito nacional" y a tener luz verde con el objetivo de garantizar la "seguridad de todo el proceso".

Educación ha remitido este lunes el borrador de la orden a las organizaciones sindicales y ha mantenido la convocatoria de la mesa sectorial para este jueves, donde se espera conocer el resultado del análisis realizado por los servicios jurídicos de la administración.

Los sindicatos de profesorado reclaman una "solución" ante la "incerteza" generada alrededor de la convocatoria de oposiciones para este año. La CIG-Ensino se ha advertido que "bajo ningún concepto aceptará poner en tela de juicio la convocatoria" ni tolerará la "inseguridad y desconsideración a la que se somete a los opositores".

CC.OO. Ensino y FETE-UGT insisten también en "dar respuesta a la incertidumbre" y que se garantice la seguridad jurídica del proceso.

DECRETO LEY

Entre las soluciones que plantean las organizaciones sindicales se encuentra la posibilidad de que el Gobierno impulse un decreto ley que cubra la celebración de las pruebas o se prorrogue la tasa de reposición de la OPE de 2016.

Este martes, los sindicatos estatales se han reunido con el subsecretario de Educación, José Canal, lamentando falta de compromiso para solucionar el bloqueo de las oposiciones.

"Lo han fiado todo a la Mesa General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y a la hipotética aprobación de los PGE", ha afirmado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García.

El presidente de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha reiterado que este tema puede arreglarse de forma "inmediata" mediante un decreto ley. "El viernes el ministro pidió tranquilidad a opositores e interinos y esperábamos hoy una noticia contundente, pero no ha sido así".

El portavoz de STES, Voro Benavent, ha lamentado que "no hay ninguna respuesta ni compromiso concreto" tras la Mesa Sectorial, que no se convocaba desde el verano pasado, mientras que el portavoz de ANPE, Ramón Izquierdo, ha advertido de que "ya no hay tiempo para convocar con garantías jurídicas" y ha lamentado el "empecinamiento" de algunas comunidades autónomas en convocar "sin sustento legal".

22 ESPECIALIDADES

A la espera de que se confirmen los pasos a dar por parte de la Xunta, se Educación había trasladado su intención de convocar al menos unas mil plazas de profesorado en 25 especialidades.

Además de Educación Infantil y Educación Primaria Lengua Extranjera Inglés, Lengua Extranjera Francés, Educación Física y Música, se anunciaron plazas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje.

En Secundaria, habría oferta en Lengua y Literatura Gallega, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Inglés, Educación Física, Análisis y Química Industrial, Asesoría e Imagen Personal, Hostelería y Turismo y en la de Organización y proyectos de fabricación mecánica.

En el caso de los profesores técnicos de Formación Profesional, las plazas serían para Cocina y pastelería, Equipos electrónicos, Laboratorio, Mantenimiento de vehículos y Sistema y aplicaciones informáticas.

El borrador de orden remitido a los sindicatos indica que la convocatoria se publicaría en el mes de abril, con el objetivo de realizar las pruebas el 22 de junio.

