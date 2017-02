La oposición sostiene que la UE no pide al Principado que Sogepsa sea 100% pública

OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Junta General del Principado han señalado este martes, con especial incidencia por parte de PP y Foro, que la carta de emplazamiento de la UE no pide al Gobierno del Principado que Sogepsa sea 100% pública, como pretende el Ejecutivo en el proyecto de Ley que se tramita en la Cámara autonómica.

Una auditoría previa, un estudio de viabilidad de la sociedad y el análisis de corresponsabilidad de los socios privados, son algunas de las exigencias que han apuntado durante la Comisión de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta General del Principado relativa al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de quinta modificación del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Además, han incidido en que las exigencias formuladas por la UE en 2014 para que Sogepsa actúe en base a los principios de transparencia y libre concurrencia en las adjudicaciones ya fueron advertidas por la Sindicatura de Cuentas en un informe de 2011 relativo al ejercicio 2007.

Por su parte, la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha solicitado el apoyo de los grupos para aprobar la ley que permitirá convertir Sogepsa en una sociedad totalmente pública, "dedicada a la planificación estratégica y la gestión del suelo, al servicio del bienestar social".

Asimismo, ha advertido de que solo si el proyecto sale adelante a corto plazo se garantizará un funcionamiento normal de la sociedad y se evitará su disolución.

En concreto, la consejera ha alertado de que "si el 31 de diciembre" no se afronta la deuda con la UTE de Bobes y no está en marcha el proceso para su transformación en pública, la sociedad "estará abocada a su disolución". "No es caprichosa la petición de tramitación de urgencia por parte del Gobierno", ha apuntillado.

No obstante, los grupos se han mostrado insatisfechos con la comparecencia en comisión de los miembros del Gobierno asturiano encabezados por la consejera Belén Fernández.

Uno de los más críticos ha sido el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, que ha llegado a pedir el cese o dimisión de la consejera "por dignidad" y ha incidido en que "es mentira" que la UE obligase al Principado a convertir en pública a Sogepsa, tal y como ha venido diciendo el Ejecutivo de Javier Fernández. "Pretende trasladar al parlamento la responsabilidad de su pésima gestión que ha llevado a la sociedad a la ruina. El problema es ver si es viable económicamente y tiene futuro o no", ha argumentado".

La consejera también ha recibido críticas por parte de la portavoz de Foro, Cristina Coto, quien ha reprochado la falta de concreción por los representantes del Gobierno sobre el proceso de transformación y los costes que supondría para las arcas públicas asumir las deudas y comprar acciones a los socios privados. Además, Coto ha aprovechado para replicar a Belén Fernández, cuando hizo referencia a que en 2011 gobernaba Foro, apuntando que las alegaciones al informe de la Sindicatura se hicieron en enero siendo viceconsejera la actual consejera.

Para el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, además de acatar el marco normativo comunitario y las recomendaciones de la Sindicatura, es necesario un estudio de viabilidad y conocer las cuentas y la corresponsabilidad de los socios privados antes de decir si se asume la sociedad como 100% pública. "No puede ser que quienes se beneficiaron en el momento de bonanza no quieran tener responsabilidad", ha dicho.

Desde IU, el diputado Ovidio Zapico ha remarcado que su formación apuesta por la gestión y titularidad pública pero no dará un "cheque en blanco" al Gobierno. Así, reclama que se muestren "las cuentas claras" y se defina el papel de Sogepsa como elemento dinamizador de políticas territoriales, no solo área central sino también en otras zonas de asturias. "Usted hoy ha extendido un manto de niebla entre su Gobierno y los grupos parlamentarios", ha lamentado.

De igual modo, el diputado de Podemos Héctor Piernavieja ha recriminado al Gobierno que pretenda que la Junta General valide una ley para convertir Sogepsa en 100% pública "sin plan estratégico, sin cronograma y sin conocer la capacidad financiera".

Consulta aquí más noticias de Asturias.