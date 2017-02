La ingeniera de la USAL Susana del Pozo, mejor tesis 2016 por el Comité de Documentación del Patrimonio Cultural

Este reconocimiento ha sido otorgado por el Comité Internacional de Documentación del Patrimonio Cultura por su trabajo 'Multispectral imaging for the analysis of materials and pathologies in civil engineering, constructions and natural spaces', ha apuntado la USAL.

Susana del Pozo defendió el 22 de abril del pasado año su tesis doctoral con mención internacional y obtuvo una calificación de sobresaliente 'cum laude', ha recordado la institución académica en la información facilitada a Europa Press.

Los dos directores de la tesis, ahora premiada por el Comité Internacional de Documentación del Patrimonio Cultura,

han sido Diego González-Aguilera, de la Universidad de Salamanca, y Pablo Rodríguez-Gonzálvez, de la Universidad de León.

En la actualidad, la galardonada es miembro activo en el Grupo de Investigación sobre Tecnologías de la Información para la Digitalización 3D de Objetos Complejos (TIDOP) de la Universidad de Salamanca (http://tidop.usal.es), en el que continúa con su labor investigadora vinculada a la tesis, además de colaborar en el desarrollo de varios proyectos de investigación nacionales e internacionales.

LABOR DE LA INVESTIGADORA

Entre sus trabajos destacan estudios sobre el estado de salud y déficit de agua en cultivos agrícolas y la diferenciación de tipos de rocas y minerales en macizos rocosos; así como evaluaciones del estado de degradación de materiales de construcción en edificios históricos producidos principalmente por humedades, entre otras líneas de investigación y todas ellas desarrolladas por medio de la aplicación de diferentes geotecnologías, ha apuntado la USAL.

Estas geotecnologías permiten capturar con cámaras información a cierta distancia de los objetos sin establecerse contacto alguno con ellos y para longitudes de onda imperceptibles por el ojo humano.

Tras una fase laboriosa de procesado, calibración y búsqueda de información experta sobre los elementos a estudiar se analiza el "color" de las imágenes capturadas y se derivan conclusiones al respecto, ha informado la USAL.

