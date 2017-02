Fernández acusa a Herrera de estar más pendiente de su futuro que de CyL por la falta de reemplazo en el PP

"Marea tanto la perdiz que al final se va a quedar sin perdiz", ha ironizado Fernández quien no ha dudado al afirmar que el Partido Popular sin Juan Vicente Herrera "no es nada".

"Yo pienso que él cree que no hay nadie a su altura para presidir el PP", ha añadido Fernández a su reflexión personal en torno al futuro del Partido Popular de Castilla y León que el próximo 1 de abril celebrará su Congreso Regional con la incógnita aún de si Herrera repetirá como candidato a presidente autonómico del partido.

Para Pablo Fernández esas incógnitas se deben a que en el PP no hay ninguna persona para reemplazar a Juan Vicente Herrera que sabe, según el líder de Podemos, que no tiene "ningún relevo" y que no hay "nadie de enjundia" para ocupar ese puesto, salvo la procuradora zamorana Rosa Valdeón a la que el líder de la formación morada ya no ve en las "quinielas".

Consulta aquí más noticias de Valladolid.