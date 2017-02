PSOE, IU y Cs piden priorizar iniciativas legislativas ante el "atasco" del que PP, Podemos y Foro culpan al Principado

En declaraciones a los medios, el portavoz socialista, Fernando Lastra, ha señalado la importancia de acomodar la "gran actividad" existente al calendario para encajar la tramitación de iniciativas legislativas, las comisiones ordinarias de control, las comisiones de investigación y las sesiones plenarias.

Así, desde el PSOE proponen dar prioridad, entre otras iniciativas, a la Ley de Endeudamiento que tendría que aprobarse "en un plazo razonablemente rápido" ya que debe "sustanciarse en un ejercicio presupuestario". Se ha fijado, con el acuerdo de todos los grupos, que las comparecencias para esta norma comiencen el día 20.

Para Gaspar Llamazares (IU) también es necesario "priorizar para que el trabajo sea efectivo" y advierte de que si se pretende que "un presupuesto adicional se ejecute" la Ley de Endeudamiento "tiene que ser ágil".

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, defiende un acuerdo de "autorregulación" de los grupos para ordenar los trabajos, apuntando que la cantidad puede ser "enemiga de la calidad".

Por contra, la portavoz del PP, Mercedes Fernández, ha remarcado que las iniciativas legislativas se reducirían si el Gobierno del Principado fuese "respetuoso" con las iniciativas de orientación aprobadas "mayoritariamente" por el pleno. "El Gobierno desoye sistemáticamente las peticiones para que legisle", añade, lamentando la "rebeldía" del Ejecutivo del socialista Javier Fernández, que hace necesaria que la oposición "tome la iniciativa", poniendo de ejemplo la tramitación de la Ley del Deporte impulsada por los 'populares'.

Igualmente crítico se ha mostrado el portavoz de Podemos, Emilio León, quien ha señalado que el verdadero "atasco" lo padecen el Salario Social y las ayudas a la Dependencia. Además, León ha incidido en "la soberbia aislacionista del PSOE" que, dice, es "incapaz de alcanzar acuerdos". Para el diputado de Podemos hay otras iniciativas "más urgentes" que Ley de Endeudamiento con la que el Gobierno pretende "pagar favores de una negociación presupuestaria incompleta".

La portavoz de Foro, Cristina Coto, ve al Ejecutivo asturiano como el "responsable claro" del "atasco legislativo". Sostiene que el incumplimiento que hace de la orientación parlamentaria fuerza a los grupos a "darle forma legislativa para obligar a su cumplimiento". Además, ha adelantado que Foro no aceptará la lectura única para la Ley de Endeudamiento para poder presentar de enmiendas.

PP Y FORO SE DESCUELGAN DEL PACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS

Ante la reunión prevista para esta tarde entre la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, y los grupos parlamentarios en relación con el pacto por las infraestructuras del Estado pendientes en Asturias, tanto PP como Foro han confirmado que se descuelgan de la negociación y no acudirán al encuentro.

Mercedes Fernández (PP) considera que la consejera "no merece rédito político" por una "gestión desastrosa". "No hace nada de lo suyo y exige trabajo a los demás", ha recriminado, añadiendo que "quiere distraer la atención de lo suyo". "El PP trabaja por Asturias pero no de la forma y manera que establezca la consejera", dice.

Desde Foro, Cristina Coto resalta que la consejera rechazó dos propuestas de su partido para exigir en el documento dirigido al Gobierno central que se estableciera ancho internacional del AVE desde León y se garantizase la centralidad de la estación en Gijón. "Es evidente que dos prioridades no tienen el compromiso y la ambición de exigencia ante el Gobierno. Para este paripé carnavalesco no van a contar con nosotros", ha aseverado.

Emilio León (Podemos) ha resaltado el documento elaborado por su formación con el que esta tarde propondrán una auditoría sobre el impacto de las obras, cláusulas de reparación de daños y garantías de eficiencia sostenible.

Por su parte, tanto IU como Ciudadanos han coincidido en defender alcanzar un "consenso" con un documento "de mínimos" para 2017 -Variante de Pajares, Cercanías o Autopista del Mar, entre otras- que permita el respaldo de todas las formaciones, dejando para más adelante otras actuaciones que ocasionan más discrepancias entre los partidos.

