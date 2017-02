En Marea hace un balance "pobre" de los 100 días de Feijóo y destaca "continuidad, mucha propaganda y nula eficacia"

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha hecho un balance "absolutamente pobre y mediocre" de los primeros 100 días del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta esta legislatura. Al respecto, ha destacado "continuidad" y "mucha propaganda", frente a una "nula eficacia".

En rueda de prensa, Villares ha denunciado la existencia de un presidente "ausente" en materia de política industrial, en ámbitos como el de la automoción o el de Ferroatlántica.

Además, le ha achacado un "desastre" en el sistema sanitario, con problemas "dramáticos" tanto en Ourense como en Santiago, y ha remarcado que frente a él y los populares, hay una "alternativa" en el espacio de confluencia.

Después del acto del viernes, en el que Feijóo dijo a sus conselleiros que la mayoría absoluta revalidada en septiembre no era un cheque en blanco, Villares ha interpretado que esto fue una "forma de marcar el terreno" del titular del Ejecutivo autonómico, "diciendo quién manda aquí", en el marco de un Gobierno "gris".

AP-9 Y AVE

El balance de gestión, para el portavoz de En Marea en la Cámara, es que esta fue "poca y mala" en los primeros 100 días, con "dos hechos escandalosos" que sobresalen ante los demás: las "renuncias" en lo relativo al traspaso de la autopista AP-9 y la finalización de las obras de llegada del AVE a Galicia.

En ambos casos, Luís Villares ha opinado que Feijóo "no supo hacerse valer" en Madrid, en el primer caso ante su partido y en el segundo ante el Ministerio de Fomento, motivo por el que le ha reprendido.

En cuanto a gestión diaria, al margen de esto, ha valorado que "el mito de la eficacia" del PP "no es más que propaganda".

A renglón seguido, el portavoz de En Marea en el Pazo do Hórreo ha interpelado a Feijóo sobre si hubo o no "contactos verbales" o "informales" con Ferroatlántica, algo que, según ha denunciado, "no es posible desde el punto de vista del derecho administrativo".

Le ha afeado, igualmente, dejar sin respuesta a su grupo sobre las problemáticas de las áreas sanitarias de Ourense y Santiago para, al día siguiente, anunciar el cese de sus gerentes.

PENSIONES, TECHO DE GASTO, FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Frente a esto, ha asegurado que existe una alternativa "constructiva" en En Marea, que está "en la calle", reivindicando asuntos como unas pensiones "dignas", pero también en las instituciones.

En este caso, se ha referido a iniciativas de su grupo como la del incremento del techo de gasto para generar economía productiva y aumentar la inversión social -dicho incremento fue rechazado- y la "propuesta concreta" en materia de financiación autonómica, mediante un modelo federal "para revertir la situación de Galicia".

