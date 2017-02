Las 7.200 empresarias de Bizkaia facturan 4.500 millones y emplean a 48.000 personas, el 50% mujeres

Las 7.200 empresarias de Bizkaia facturan alrededor de 4.500 millones de euros, una media por empresa de 620.000 euros, y dan empleo directo a más de 48.000 personas, el 50% mujeres, lo que supone el 17% de las personas asalariadas del sector privado, según recoge el Observatorio de la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) Mujeres Empresa 2016, realizado con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia.

El diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, y al presidenta de AED, Carolina Pérez Tolero, han presentado este lunes en Bilbao el primer informe del Observatorio, enmarcado en el proyecto Lidera, que tiene como objetivo conocer y analizar la situación de las mujeres en el liderazgo empresarial de Bizkaia.

Sus conclusiones serán "una herramienta clave para impulsar, visibilizar y generar referentes de mujeres empresarias y directivas", así como para reforzar el posicionamiento de éstas e impulsar el proceso de trabajo necesario para aumentar el número de directivas en los órganos de decisión de las organizaciones del Territorio, según sus impulsores.

Este Observatorio, ha manifestado Carolina Pérez, "va a poner en valor el posicionamiento de las mujeres en el liderazgo empresarial de Bizkaia"

Por su parte, Imanol Pradales ha dicho que "hay que poner en valor el papel de las mujeres empresas, no solo el papel de la mujer en la empresa, sino de la mujer empresaria". "Es un reto como sociedad y Territorio", ha añadido, para indicar que este Observatorio "permite poner el valor ese papel" y destacar que "las mujeres en Bizkaia contribuyen de forma muy significativa a la generación de riqueza y empleo".

A partir de 500 encuestas a empresarias vizcaínas, el Observatorio presenta una radiografía de la empresa creada por mujeres en Bizkaia de solidez en el tiempo, con más de 20 años de antigüedad, creada con fondos propios y sin apenas ayudas o subvenciones, puesta en marcha por una motivación emprendedora de su fundadora y capaz de generar riqueza y empleo en el Territorio.

El perfil que arroja el estudio sobre las empresarias de Bizkaia, con al menos una personas contratada, es de 7.200 personas en total, según el Eustat, lo que significa el 3% de las mujeres ocupadas. El retrato que más la define es el de universitaria (34%) o con formación profesional superior (40%), casada (65%), entre 36 y 45 años, y con hijos menores. Se trata de una mujer comprometida con el día a día de la empresa, en el 99% de los casos, y muy activa en la gerencia de ésta. Además, cuenta con una cultura de empresa orientada a las personas y, a la hora de hacer balance, el 72% afirma estar ampliamente satisfecha con su trayectoria profesional.

Carolina Pérez ha señalado que el estudio "destierra algunos mitos" a los que se tienen que enfrentar las empresas creadas por mujeres, como el que crean empresa para completar la economía familiar o con poca durabilidad. Así, 4 de cada 10 mujeres empresarias hace frente a más del 75% del ingreso familiar, y el 54% de las empresas creadas por mujeres en Bizkaia cuenta con más de 20 años de antigüedad.

En cuanto a la motivación que les llevó a poner en marcha su empresa, el 65% de las encuestadas deshecha el paro o la inactividad para destacar la vocación y la motivación persona por encima de cualquier indicador. Un 20% fueron por transmisiones de empresas por herencias y un 22% adquisiciones.

Otro "mito a desterrar", ha dicho, es la falta de experiencia profesional de las empresarias antes de iniciar su actividad empresarial, ya que el 47% tiene una vida laboral de 12 años. En ese sentido, Imanol Pradales ha indicado que un 15% dice que no solicitaron ayudas o subvenciones porque no conocía por faltad e información, por lo que "ése es un ámbito de mejora".

Además, son empresas que apenas han recibido ayudas ni subvenciones para ponerlas en marcha, y 7 de cada 10 no cuentan con financiación externa o ayudas.

Por otro lado, las empresas vizcaínas con mujeres al mando son heterogéneas, con gran concentración en el sector servicios (una de cada dos) y hostelería (17%), pero también con una importante presencia en sectores vinculados a actividades relacionadas con el mundo de la empresa, la consultoría, y la formación.

EMPLEO Y FACTURACIÓN

Las empresas creadas por mujeres generan un total de 48.000 empleos directos en Bizkaia, y el 50% contrata a mujeres. Pese a ser mayoritariamente micropymes, sus empresas son de mayor tamaño que el total de las empresas de Bizkaia. Facturan alrededor de 4.500 millones de euros, y, en un corto plazo, una de cada cuatro empresarias vizcaínas tiene previsto la contratación de personal. En cuanto a la internacionalización, solo el 9% de las empresas son exportadoras.

Pérez ha señalado la necesidad de "concienciar a la sociedad de que las mujeres somos claves para el crecimiento económico y social de este país", y ha advertido de que "un país que en su proyecto no cuenta con más del 50% de las mujeres y que no pone en valor lo que las mujeres podemos aportar a la sociedad, y además lo aportamos, su futuro no será bueno".

En ese sentido, Pradales ha subrayado que "las sociedades avanzadas tienen un alto grado de presencia de la mujeres en el liderazgo empresarial". "Aspiremos a ello si queremos realmente ser una sociedad avanzada en todos los sentidos", ha emplazado.

PRESENTACIÓN

Carolina Peréz ha anunciado que AED presentará este jueves, 2 de marzo, de forma abierta el Observatorio AED Mujeres Empresa en un acto que tendrá lugar en la Torre Iberdrola, con la presencia de tres empresarias y directivas de diferentes sectores que aportarán su experiencia personal y profesional, y sus reflexiones en torno a los nuevos retos de directivas y empresarias bajo el título "Impacto Socioeconómico de las empresas en Bizkaia".

Según ha adelantado, participarán en este foro Mercedes Pescador, editora de la editorial "Lo que no existe" y fundadora directora de la agendia Medialuna; Nerea Landa, empresaria y socia directora de Dermitek; y Maria Aburto, directora de Segaster, SL. (Axa Seguros).

