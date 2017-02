Normalidad en el transporte y en la seguridad en el primer día del congreso de móviles

El congreso de móviles de Barcelona se encuentra ya este lunes a pleno rendimiento en sus ubicaciones en Fira Gran Via de L'Hospitalet y en Fira Montjuïc. Desde la apertura del salón a las 11 horas, los accesos al recinto son un hervidero de hombres y mujeres de negro (el color mayoritario de sus vestimentas como congresistas, edición tras edición, y ya van doce) en un ir y venir fluido, a excepción de las masificaciones de la hora punta de entrada.

La movilidad al evento más importante del mundo en tecnología móvil no se ha visto afectada este año por ninguna huelga de transporte. Por el contrario, tanto los servicios públicos y privados en superficie (taxis, autobuses y autocares discrecionales) como el suburbano y los Ferrocarrils (FGC) han reforzado sus servicios. La L9Sud podrá ponerse esta semana a prueba, sin cortapisas, como un transporte útil para los congresistas en sus traslados del aeropuerto del Prat a los epicentros del evento, por lo que las cifras de viajeros que se den a conocer a partir del próximo jueves servirán de termómetro.

La presencia policial es más visible que en años anteriores, con furgones de los Mossos presentes ya desde los aledaños de Fira Gran Via, y numerosos agentes de seguridad privada presentes dentro de las instalaciones van acompàñados de perros. Los pilones para contener posibles ataques con camiones no se encuentran apostados en la primera línea de los edificios principales que acogen el congreso.

La cercana Plaça Europa de L'Hospitalet acoge en su rotonda central una cantina al aire libre para los participantes en el Mobile World Congress. Unas paradas de madera apostadas en los laterales de la plaza y cerca del acceso a la feria permiten comprar los tiquets para comida y bebida. Ya junto a las puertas de acceso al congreso, desde primera hora, se podían ver colas ordenadas de taxis y autocares dejando congresistas junto a una manifestación silenciosa denunciando con carteles los derechos laborales y sociales de los trabajadores que en el mundo, sobre todo subdesarrollado, ensamblan los móviles de las principales marcas presentes en el evento. En pancartas con forma de pantalla de móvil, los manifestantes, una media docena, preguntaban a los transeúntes si saben qué se esconde detrás de sus terminales de telefonía.

Otros espontáneos, más avispados,ofrecían masajes para ejecutivos estresados, con poca clientela a la vista. Esta opta, de momento, por pasar los momentos de descanso llenando las terrazas del interior de la feria aprovechando el buen tiempo de este lunes en Barcelona.

Los estands con más público este primer día de congreso son los de marcas punteras del sector, como Samsung y Huawei (que se presentan al salón ubicadas una delante de la otra). Entre las experiencias más demandadas por los primeros asistentes, se posicionan las relacionadas con la realidad virtual, que será uno de los campos estrella de esta edición junto a las nuevas posibilidades tecnológicas para los coches.

