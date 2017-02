Verín celebra su tradicional desfile de carrozas cargado de sátira política, con Trump e Urdangarín como protagonistas

El Ayuntamiento ourensano de Verín celebra este 26 de febrero su tradicional 'Domingo Gordo', el día grande del 'Entroido' y de mayor intensidad. De este modo, tras la fiesta de este sábado, jornada en la que ha tenido lugar el 'Bautizo do Cigarrón', las bombas y las charangas han vuelto a escucharse a primera hora de la mañana de este domingo en las calles de Verín.

No obstante, éstas no han despertado a todo el mundo, pues muchos continuaban en pie tras una larga noche de fiesta a la espera del desfile de comparsas y carrozas, que se concentran en el Barrio de San Roque, según precisa el propio Consistorio, hasta su salida.

En concreto, el Gran Desfile de Carrozas, Comparsas, Máscaras y Cigarrones ha comenzado pasadas las 12,00 horas de este domingo y, en él, no ha faltado el humor y la sátira política, como todos los años. En concreto, los protagonistas de este 'Entroido' han sido Donald Trump, Iñaki Urdangarín y el recientemente fallecido expresidente cubano Fidel Castro.

De hecho, un divertido 'Donald Trump' ha participado en el desfile seguido por un coche y dos grupo de personas, unos disfrazados de mejicanos con escopeta en mano -en alusión a la construcción de un muro entre Estados Unidos y México- y otros de rusos -en referencia a las relaciones del presidente estadounidense con el Kremlin-.

Las últimos acontecimientos del 'caso Nóos' tampoco han pasado desapercibidos en la localidad ourensana de Verín, que junto con Xinzo y Laza forma el 'Triángulo Máxico do Entroido'. De este modo, en otras de las carrozas se podía leer un cartel en el que ponía: 'A tropa do Urdangarín fai a haka en Verín' -la haka es un baile tradicional de los indígenas maoríes de Nueva Zelanda, mundialmente conocida gracias a los All Blacks, la selección de rugby de este país-.

LA ASCENDENCIA GALLEGA DE FIDEL CASTRO

Verín también ha recordado este domingo al fallecido Fidel Castro, que murió el pasado 25 de noviembre. Debido a que el padre del líder de la Revolución Cubana era natural de Láncara (Lugo), los verineses representaron un supuesto traslado y llegada del cuerpo del expresidente cubano, aunque soterrado en Santiago de Cuba, a Galicia.

Pero además de la sátira política, también participaron en el desfile muchos otros grupos disfrazados de multitud de temáticas: vikingos, 'hippies', caballos de carreras, etc, así como la tradicional carroza de la tercera edad.

Como todos los años, los cigarrones -máscara característica del entroido de Verín- también han participado en el desfile.

El desfile ha estado amenizado por la Banda de Gaitas del Ayuntamiento de Verín y por las charangas, que han recorrido las calles de la villa, abarrotadas de gente. Tras el desfile popular, mucha gente, entre participantes y espectadores, se han aglutinado en la Plaza García Barbón, en un día que, tal y como han relatado varios vecinos a Europa Press, se ha caracterizado por buen tiempo.

Durante esta tarde y hasta el anochecer diversas orquestas y charangas amenizan tanto a los vecinos como a los visitantes. A partir de la media noche habrá verbena popular.

