Santisteve apunta que el Gobierno local cumple "con la legalidad" en la municipalización del servicio 010

"No estamos preocupados porque hemos cumplido con la legalidad, este Gobierno no se ha salido en ningún momento de los informes técnicos y, en este caso, de su asesoría jurídica", ha señalado Santisteve este domingo en declaraciones a los medios de comunicación. No obstante, ha reconocido que puede haber "discrepancias" con el interventor, como ocurre "en múltiples ayuntamientos".

En este contexto, ha dejado claro que Zaragoza en Común (ZEC) trabaja por cumplir su programa: "Podremos o no remunicipalizar servicios, pero estaremos de alguna forma intentando hacer pedagogía social hacia la ciudadanía, para que vea y entienda que durante 20 años se han externalizado servicios públicos a costa de los ciudadanos, a costa de una peor calidad, de una precarización del empleo".

Ha insistido en que, dándoles su confianza, los ciudadanos les han pedido que ocupen el puesto de "defensa de los servicios públicos", frente a "esta CEOE que abandera privatizaciones". Ha opinado que este proceso no consiste en "ganar o perder", más bien en "debatir".

ACCIDENTE DE LA CARPA DE LA 'OKTOBERFEST'

El alcalde de Zaragoza ha defendido que el Gobierno local también está "cumpliendo con la ley" en el caso del accidente de la caída de una viga de la carpa de la 'Oktoberfest' en las pasadas fiestas del Pilar, que hirió gravemente a una mujer.

Por este tema, el Juzgado de Instrucción número 7 ha llamado a declarar como investigado al consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero. Santisteve ha explicado que es habitual que la representación de la víctima llame a los últimos responsables para que contribuyan a esclarecer los hechos. "Me parece que es obligado acudir aunque no fuera como imputado, debería ir como testigo y probablemente nuestro servicios municipales así lo habrían hecho", ha subrayado.

"No hay que darle más trascendencia, pero aquí cualquier cosa, lo hagas bien o lo hagas mal, ya sabemos que va a generar mucho ruido porque lo que no interesa es demostrar que nosotros estamos cumpliendo con la ley, con la legalidad e intentando el bienestar de nuestros ciudadanos", ha concluido.

