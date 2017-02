Podemos plantea un acuerdo de mínimos para demandar las infraestructuras urgentes de Asturias

León ha comparecido en rueda de prensa junto al diputado Héctor Piernavieja para explicar las propuestas que su grupo planteará este lunes a la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, en la reunión que mantendrán oposición y Gobierno. Las aportaciones de la formación pasan por un cambio de paradigma en Asturias "de la movilidad a la accesibilidad".

Piernavieja ha explicado en este sentido que la región necesita tener servicios más accesibles para los ciudadanos. "Necesitamos un documento que promulgue un cambio de modelo territorial, de amplio consenso, y que permita avanzar hacia un modelo territorial vertebrado", ha señalado.

El documento que presentará Podemos se estructura en tres puntos que servirán, a juicio de León "como garantía para asegurarse de que no hay una instrumentalización" del frente común.

La primera de las líneas pasa por establecer una auditoría social que realice una investigación sobre los retrasos y "despilfarros" en las obras de las grandes infraestructuras.

La segunda se refiere a la obligación de la Administración de "reparar" los daños causados por infraestructuras que se comienzan y "nunca terminan". Su intención es incorporar cláusulas de daño para incorporar y anticipar los daños individuales que estas infraestructuras provocan entre los vecinos de las zonas afectadas.

Finalmente pedirán a la consejera que los proyectos relativos a infraestructuras se elaboren en base a una "eficiencia sostenible". DE esta manera buscan debatir y evaluar las infraestructuras que aún no se han comenzado a construir para estudiar si son necesarias o son proyectos "megalómanos" fruto de un "contexto de burbuja especulativa".

Hasta ahora, la consejera no ha recogido estas demandas de Podemos y, de no incorporarlas al documento que el Gobierno quiere elaborar, León ya ha avisado de que no se incorporarán al frente común. "No hace falta apoyar el documento para defender las infraestructuras en Asturias", ha aseverado.

