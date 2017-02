Martínez Maíllo: "En el PP hay banquillo y gente suficiente para asumir nuevas responsabilidades"

Así lo ha afirmado en Zamora, en declaraciones a los medios de comunicación poco antes de participar en una reunión de la Junta Directiva, de la que es presidente, y ha recordado que dentro del PP, a nivel nacional, se está haciendo una apuesta "desde la unidad e integración, contando con los mejores".

"El partido está en renovación constante y tiene banquillo en Zamora y en todos los ámbitos pero hay que respetar los tiempos y a las personas", ha comentado al tiempo que ha dejado claro que en ciertas ocasiones sí puede existir una "bicefalia"

y que se distinga entre el candidato y el presidente en una Comunidad Autónoma.

Respecto a Castilla y León, y la situación de Juan Vicente Herrera, ha pedido tiempo ya que aunque no será candidato en 2019 el puesto de presidente regional lo ha dejado abierto a lo que suceda en el Congreso.

En cuanto a la incógnita de si él continuará al frente del partido en Zamora ha aplazado su decisión a que esté despejada la vía regional y después "se tomará la mejor decisión para el PP de Zamora".

Tras la Junta Directiva, Martínez Maíllo se ha desplazado a Casaseca de las Chanas para presentar su renuncia formal "con pena y tristeza"

como alcalde del municipio, aunque seguirá como concejal.

"He intentado compatibilizarlo pero es un problema de no poder dedicar el tiempo que debo. Hay que ser honesto, y aunque siga de concejal no puedo continuar al frente", ha señalado no sin antes indicar que está convencido de que continuará un alcalde del PP y ha recordado que en los pueblos las personas están por encima de los partidos.

