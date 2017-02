Maza remite a su comparecencia del miércoles en el Congreso la valoración sobre el relevo de fiscales

Al ser preguntado por la posibilidad de denuncias por parte de los fiscales salientes en cuanto a presiones y sobre si estos movimientos responden a una pérdida de confianza, Maza ha reiterado que a quien "debe" dar explicaciones es a los "representantes de todos" y en la Cámara, "donde reside la soberanía del pueblo español".

Igualmente, el Fiscal General del Estado ha querido aplicar un carácter de excepcionalidad a esta actitud y ha remarcado que durante los quince años en los que ha sido magistrado del Tribunal Supremo "nunca" se ha negado a responder a la prensa, por no haber tenido motivo para "ocultar nada".

Sin embargo, en esta ocasión ha optado por una "reserva", que ha justificado en su comparecencia pendiente en el Congreso. No obstante, José Manuel Maza ha reconocido su "comprensión" ante el "interés" generado en torno a su opinión y ha garantizado que su silencio no pretende "fomentar el interés" sino que la decisión es por deberse "a las instituciones" y no "a manifestaciones tomadas a vuelapluma".

En un acto organizado por la Federación Empresarial Segoviana sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Maza ha apuntado que las cuestiones planteadas son "interesantísimas", pero que su deber es "moderse la lengua" y no responder, como ha agregado, hasta contestar ante quien tiene que hacerlo.

