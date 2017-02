Adega asegura que no existe sobrepoblación de lobos en Galicia y condena los controles poblacionales a esta especie

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) ha asegurado este viernes que no existe sobrepoblación de lobos en Galicia. Es más, ha hecho hincapié en que esta idea es "falsa", pues el número de grupos de lobos que habitan la Comunidad gallega se mantiene "estancado" desde la década de los 80, cuando se recogieron los primeros datos.

En una rueda de prensa celebrada en la compostelana librería Couceiro, el biólogo y vocal de biodiversidad de Adega, Martiño Nercellas, ha indicado que, en la actualidad, hay unos 90 grupos de lobos repartidos a lo largo y ancho de la geografía gallega.

Preguntado por los medios, ha precisado que estos 90 grupos se podrían traducir en unos 400-700 ejemplares. De todos modos, ha hecho hincapié en que esta cifra no tiene demasiada validez científica, pues depende de varios factores.

En primer lugar, ha relatado, esta cifra tendría sentido si se le atribuyen ocho ejemplares a cada grupo de lobos y, en segundo lugar, si se asume que cada grupo se reproduce cada año. No obstante, ninguna de las premisas anteriores tiene por qué cumplirse, ya que no todos los grupos están compuestos por ocho miembros ni se reproducen cada año. Por todo ello, ha explicado, lo más adecuado es hablar de grupos y no de ejemplares.

Asimismo, ha denunciado que son pocos los cachorros de lobo que consiguen llegar al año de vida debido a la persecución, ha asegurado, que sufre esta especie. De hecho, ha lamentado que cada año mueren entre 200 y 300 lobos como consecuencia de las batidas destinadas a cazar otras especies, como el zorro y el jabalí.

EL LOBO ABANDONA SU TERRITORIO

Este hecho, ha continuado el biólogo, empuja al lobo a abandonar su territorio y a aproximarse a zonas periurbanas, a los lindes de las aldeas o incluso a las vías de comunicación, de ahí que haya aumentado su visibilidad.

Acto seguido, ha hecho hincapié en que el impacto económico calculado en base a los avisos por daños se sitúa en el 0,035 por ciento del valor productivo de la cabaña ganadera total estimada para Galicia. Por ello, sostiene que el incremento en el número de avisos en 2016 "pudo tener más que ver con la mejora en el protocolo de recogida de avisos y por el efecto del incremento de ayudas que por un aumento real en los ataques".

A continuación, ha defendido que los controles poblacionales son "contraproducentes" y "no suelen cumplir con su fin", sino que pueden "empeorar la situación". "En la actualidad, las autorizaciones son tramitadas con una dudosa o nula justificación científico-técnica, y responden más bien a decisiones arbitrarias atendiendo a determinados intereses", han asegurado desde Adega.

Asimismo, el colectivo ecológico considera que existe un "fracaso" en la política de ayudas por daños, relacionado, ha señalado, con "una baja dotación económica y con retrasos". Éstos, ha precisado la asociación, "acumulan impagos por valor de 570.000 euros desde 2010".

"FRACASO" EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

De igual modo, desde Adega entienden que existe un "fracaso" en la puesta en marcha de medidas preventivas, que, a juicio del colectivo, son una de las claves para la solución de este problema.

Asimismo, el colectivo ha apostado por convertir el problema del lobo en una oportunidad, al igual que se hizo, han relatado, con el oso en Asturias. Y es que el lobo, han asegurado, no sólo sería beneficioso para el turismo, sino también para crear valor añadido allí donde habita.

Por ello, han sugerido que los productos procedentes de los lugares en donde habita el lobo en Galicia -como la miel o la carne de ganado- cuente con una marca de calidad. Y es que, han defendido, el lobo forma parte del imaginario tradicional gallego.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.