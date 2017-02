Ying Xu: "Quiero tocar en el metro para disfrutar de la vida de Barcelona"

"La vocación de todo músico de calle es ofrecer una manifestación cultural a la ciudad". Este es el principal motivo por el que el pasado jueves setenta artistas se reunieron en la céntrica estación de metro de plaza Universitat (Barcelona) para someterse a una prueba de selección. Como explica Xavi Turnez, miembro de la Associació de Músics al Carrer (AMUC BCN), en ella se optaba a conseguir el carné de la asociación, un pase para poder tocar legalmente en uno de los 38 puntos reservados en el metro y potenciar así la carrera musical.

Desde las 9:30 de la mañana hasta las 20 horas, dos miembros del jurado, ambos profesores de la Escuela de Músicos Juan Pedro Carrero, estuvieron evaluando a diferentes artistas. Lo hicieron siguiendo los criterios de calidad interpretativa y variedad de repertorio teniendo en cuenta la gran diversidad de músicos, estilos e instrumentos. "El jurado pide muy poquito, simplemente que la música que se toque sea agradable para el pasajero -explica Turnez- de hecho la prueba es un pequeño filtro para que no venga alguien que realmente no sepa tocar y desafine".

El 90% de la gente que se presenta pasa la prueba"

Esta es la XIII edición que AMUC organiza unas pruebas de aptitud para convertirse en músico de metro. En comparación con la anterior el número de candidatos se ha reducido un 50% (en 2016 fueron 150). Según este asociado del AMUC, en los años anteriores había más participantes porque con la crisis la gente se quedaba sin trabajo y observaba el hecho de tocar en el metro como una de las opciones. "Supongo que ahora que las cosas han mejorado un poco no hay tanta gente que necesite recurrir a esta actividad", añade.

El perfil de los aspirantes que desea pasar el filtro suelen ser personas sin muchos recursos que luchan por tirar adelante con el objetivo de mejorar y transmitir su musica a los demás. Como señala Turnez, "la vida del músico de metro es muy dura y los artistas tiene que hacer otras cosas para ganarse la vida".También explica que no a todo el mundo le resulta gratificante y por eso hay gente que lo deja. En este sentido el carnet no caduca, se calcula que actualmente hay 550 inscritos pero no todos quieren tocar en la misma época. "Cada año hay un máximo de 90 músicos en activo, no sabemos por qué, hay una regulación natural".

'Los músicos del metro'

Iván Zamora. Tiene 22 años es estudiante de música y trabaja como contable. Es cantautor y su principal referente musical es Sílvio Rodríguez.

"Tocando en el metro espero ganar experiencia y prepararme para mi sueño, que es vivir de la música. Para mi un artista no tiene que tocar exclusívamente encima de un escenario sino en cualquier sitio donde pueda expresar sus emociones. Hacerlo además en el metro es un golpe de fuerza contra el ego porque la gente puede pasar de ti. Te puedes creer el mejor pero si el público no lo valora no sirve para nada".

Hui Ying Xu. Tiene 60 años y desde hace 30 toca la pipa, un instrumento tradicional chino.

"Quiero tocar en la ciudad para disfrutar de la vida de Barcelona. Me presento a las pruebas para tener un sitio donde practicar delante de un público. Normalmente ensayo dos horas al dia pero en casa hago demasiado ruido".

Sara Tutusaus. Tiene 20 años y estudia integración social. Canta rhythm and blues y soul y sus cantantes favoritas son Amy Winehouse y Lauryn Hill.

"Me gustaria cantar en el metro para probar, perder la vergüenza y disfrutar pasándomelo bien. Aquí todo el mundo es muy diferente, hay mucha diversidad. ¡Nunca te imaginarías que también hay profesionales que quieren tocar en el metro!".

Eduard Mansergas. Tiene 35 años y pertence al grupo Le Pink Tzigane, una banda de gypsy swing.

"He decidido presentarme a las pruebas porque formo parte de un grupo. El metro es un buen sitio para ensayar, tocar en público nos aporta experiencia y publicidad. Para nosotros tocar en la calle es una manera de subsistir hasta tener un proyecto más consolidado. El músico nunca acabar de formase y esto nadie te lo paga. En otros paises como Francia crear un grupo de música lo consideran un proceso de creación y tienes más ayudas económicas. Aquí tienes que oferir un proyecto ya hecho".

Un proyecto pionero en Europa

El proyecto, que forma parte de TMB Cultura, es pionero en Europa en cuanto a garantizar la calidad de la música y el control del funcionamiento, a la vez que "fomenta la cultura musical entre los ciudadanos y enriquece el viaje en el transporte público" según informa TMB.

En las pruebas cada candidato tiene que interpretar un tema escogido al azar entre un cancionero de 20 temas que presenta cada músico con la inscripción y si la valoración del jurado es favorable el músico recibirá el carné de asociado a Amuc BCN. De entre todos los 74 candidatos que pasen la prueba, solo se les puede dar cabida a unos 30 o 40 músicos de manera inmediata. Estos se escogen por azar. Los otros irán entrando poco a poco a medida que haya bacantes o hasta que no se haga una nueva prueba el año que viene.

