El buen tiempo predominará en Carnaval, aunque lloverá ligeramente en el oeste de Galicia y en el norte de Canarias

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado a Europa Press que en general el cielo estará poco nuboso o despejado este sábado en la Península, Ceuta, Melilla y Baleares, aunque habrá brumas y bancos de niebla por la mañana en el Alto Ebro y en el sur de la Península, donde podrán ser más probables y podrían ser persistentes en el valle del Guadalquivir. Además ha dicho que soplará viento fuerte el sábado en zonas de Menorca y en el Ampurdán.

También prevé que en Canarias este sábado y domingo tendrán cielos nubosos en el norte y podría haber lluvias débiles en las islas de mayor relieve "en algún momento del día" mientras en el sur disfrutarán de cielos con intervalos nubosos y vientos alisios.

Respecto a las temperaturas, ha destacado el descenso de este viernes, que ha sido notable en puntos del norte de Castilla y León, como Burgos, que este jueves tenía una previsión de 19 grados centígrados de máxima y este viernes de 8 grados centígrados.

El sábado subirán las diurnas de forma "notable" en el Cantábrico y Alto Ebro mientras que descenderán en Baleares, litoral de Levante y Andalucía occidental. Mientras, las nocturnas bajarán en general en todas las zonas y será más acusado en las mesetas y en el valle del Ebro. También ha dicho que podrá haber algunas heladas, en general débiles, sobre todo en las zonas de montaña.

Del Campo ha precisado que este sábado podrían llegar a 16 grados centígrados (ºC) de máxima y 4ºC de mínima en Madrid; oscilarán de -2ºC en Valladolid la mínima hasta los 15ºC la máxima; Barcelona, 15ºC de máxima y 10ºC de mínima. En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas tendrán una mínima de 17ºC y una máxima de 21ºC y en Cádiz pasarán de los 13ºC de mínima a los 16ºC de máxima.

A ese respecto, ha subrayado la importante oscilación térmica que experimentarán en Teruel, que pasarán de -3 grados centígrados de mínima a una máxima de 17ºC; en Orense, que subirán de los 2ºC de mínima a una máxima de 20ºC; Cáceres, 18ºC de máxima y 5ºC de mínima o en San Sebastián, que pasarán de 5ºC de mínima a 14ºC de máxima.

En cuanto al domingo, ha señalado que "será un día bastante tranquilo" aunque rozará un frente el norte de Galicia que "no será demasiado activo" y que habrá cielos "muy nubosos" con algunas lluvias débiles, sobre todo en el oeste de Galicia. "Son los restos de un frente no muy activo, por lo que las precipitaciones no serán muy persistentes ni muy abundantes", ha comentado.

En el resto del país espera intervalos nubosos en Asturias y en el sur de la Península y poco nuboso en el resto y "todavía" puede haber nieblas "no muy abundantes" en el interior peninsular, es decir, en las mesetas y los valles de los ríos y ha indicado que donde serán más probables será en Andalucía occidental.

Ese día, las diurnas seguirán subiendo en el tercio este de la Península y en Baleares y en el tercio occidental, al llegar el frente bajarán ligeramente las diurnas. En el resto no cambian mucho y las nocturnas subirán un poco en todo el país, aunque puede haber alguna helada en la meseta y en los sistemas montañosos.

Sobre el viento, ha dicho que soplará del suroeste en el litoral de Galicia y en Baleares y en Canarias serán alisios y en el resto se espera "poco o nada de viento".

En general, este será un fin de semana tranquilo y estable, de cielos soleados y casi "pre-primaveral" con un "tobogán de temperaturas".

El domingo el mercurio oscilarán entre los 12 y 14 grados centígrados en Castilla y León, Castilla-La Mancha; a unos 18 grados centígrados en Andalucía y tendrán de 16 a 18 grados centígrados en Baleares, Alto Ebro y Cataluña. En el sureste podrán alcanzar puntualmente los 20 grados centígrados.

Las heladas débiles se restringirán a la meseta norte y a las cumbres más altas de los Pirineos, donde serán algo más intensas.

Sobre la próxima semana, el lunes de Carnaval persistirá la situación del día anterior en Galicia, donde se esperan algunas precipitaciones y cielos muy nubosos o cubiertos y se podrán extender al extremo norte y la meseta norte, donde podría llover de forma débil y dispersa.

En el resto habrá intervalos nubosos aunque tenderá a quedar el cielo poco nuboso y en Canarias seguirán con el mismo régimen de días los días anteriores, con cielos nuboso en el norte de las islas más montañosas y alguna precipitación débil en esas zonas.

Sobre los termómetros, ha dicho que bajarán en el noroeste las diurnas y que subirán en el Mediterráneo mientras en el resto seguirán sin cambios. Las mínimas subirán en la mitad norte y en Baleares.

Del Campo ha pronosticado que entre el martes y el jueves habrá precipitaciones en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Pirineos y podría nevar en las zonas montañosas del norte. El martes "sí serán probables" las precipitaciones en Castilla y León, mientras en el resto de la Península y Baleares habrá pocas precipitaciones. El miércoles y el jueves las precipitaciones se ceñirán a Galicia y el norte de la Península.

En cuanto al siguiente fin de semana el portavoz espera que el tiempo se inestabilice y que las precipitaciones podrán afectar "a cualquier parte del país" a consecuencia de la llegada de una borrasca atlántica.

